Tsitsipas no tiene piedad y ataca a Kyrgios por su positivo en cocaína: «Me esperaba ese anuncio»
El tenista griego aprovechó para atacar a uno de sus máximos rivales en rueda de prensa
Khachanov se une a Tsitsipas y arremete contra el tenista australiano tras varios enfrentamientos entre ambos
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Tsitsipas no dudó a la hora de opinar acerca del positivo en cocaína de Nick Kyrgios, uno de sus máximos rivales en la pista. El tenista griego no olvidó su enfrentamiento en Wimbledon 2022 y se unió al bando más crítico contra el australiano. Es por ello que no dudó en soltar la bomba asegurando que ya conocía la sanción antes de que se anunciara.
«Conocía el positivo de Kyrgios antes de que se hiciera oficial. Lo que me sorprende es que lo anunciasen tan tarde. Os diré la verdad: sabía todo esto antes de que se anunciara, y cuando lo vi en redes sociales pensé: ‘Aquí estamos otra vez’. La verdad es que me esperaba ese anuncio». Tsitsipas aseguró que más miembros del circuito conocen estos comportamientos y los califica de «habituales».
«Sabía que pasaban esas cosas con Kyrgios lejos de las pistas de tenis; no voy a encubrir algo sobre lo que conozco la verdad. Me considero una buena persona con todos, pero vi los comportamientos de Kyrgios en el circuito y escuché a otras personas en el circuito decirme lo mismo», declaró el griego.
Khachanov también raja de Kyrgios
El ruso Karen Khachanov también aprovechó la ocasión en rueda de prensa para lanzar un dardo a su «enemigo», con el que ha tenido numerosos enfrentamientos por redes sociales. «A él siempre le ha gustado hablar mierda de la gente aunque no jugase, ya sea con tuits o como fuese. Y ahora eso se le ha vuelto en contra. ¿Qué esperas que diga? Recoges lo que siembras. Siendo sincero, no me sorprende y no siento pena por él», dijo.
Además, el número 50 en el ranking ATP añadió: «Es una evolución lógica de la situación. Lo que le pillaron haciendo fue por su propia elección. Por no mencionar que el año pasado tuiteó sobre Sinner u otros diciendo que no jugaría en dobles con gente que se ha dopado. Al final, todo se le ha vuelto en contra», zanjó.
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