Rafa Jódar vuelve a ‘casa’ con licencia para soñar

La escena amaga con ser contradictoria, pero es de lo más coherente. Rafa Jódar se mueve por Flushing Meadows como si llevara toda la vida en esto del tenis y el actual no fuera su primer año como profesional. «Estoy muy contento de estar de vuelta», dice. Regresa Jódar a tierra conquistada. Fue aquí, en Nueva York, donde comenzó a romper el cascarón al imponerse en el US Open Júnior. Aquello fue en 2024, ahora, dos años después, ya tutea a los mayores.

Aterriza en Estados Unidos en plena efervescencia tenística. Como segunda mejor raqueta española del mundo después de pasar en ocho meses del puesto 165 del mundo al 13. Alucina hasta el mismísimo Roger Federer. «Creo que el ascenso de Jódar ha sido increíble. Hace unos meses no lo habría imaginado y creo que nadie lo habría hecho. La manera en la que está consiguiendo mantener su nivel es increíble», dijo el suizo. Palabras mayores.

El gran punto de inflexión llegó durante la gira sobre tierra batida: firmó un brillante título en el ATP 250 de Marrakech, alcanzó sus primeros cuartos de final de Masters 1000 en Madrid y rubricó unos históricos cuartos de final en Roland Garros. Estos resultados lo catapultaron directamente al Top 30 mundial y este mes ya se ha situado en el top 10.

Además, cabe recordar que Jódar ha ido cocinándose en la vitrocerámica estadounidense. Se unió a la Universidad de Virginia durante el pasado curso y creció a pasos agigantados. El Jódar profesional es el mismo, con juego agresivo y cabeza amueblada. No ha dejado de jugar en lo que va de año, excepto por algunos descansos obligados. «Si juego muchos partidos, es buena señal porque significa que voy avanzando en los torneos», explicó Jódar.

Camino más despejado para Jódar

El español y el Ruud se hubieran enfrentado en una hipotética tercera ronda del torneo, en caso de que ambos hubieran ganado sus dos primeros enfrentamientos. El puesto de Ruud lo ocupará un perdedor de la fase previa, el lucky loser francés Arthur Gea, que se medirá con el argentino Juan Manuel Cerúndolo. El camino de Jódar queda algo más despejado de esta manera, aunque también tiene un camino con ciertas minas.

Al debut, duro, contra Kokkinakis, hay que añadir varias raquetas peligrosas. En segunda ronda, Marozsan o Zheng y en tercera, tras la baja de Casper Ruud, Cerúndolo oposita a principal escollo. Ya en cuarta ronda se vería con De Miñaur y en cuartos de final contra Zverev. Las hipotéticas semifinales serán contra Mensik, Fritz o Cobolli y la final ante Djokovic o Alcaraz, la final soñada.

La pista dura de Estados Unidos le sienta bien a Jódar, que se formó en el circuito universitario estadounidense antes de dar el salto al profesionalismo. Haría historia si ganara un US Open carente de estrellas. Con Sinner ausente por lesión; Djokovic eliminado a las primeras de cambio y Alcaraz buscando ritmo tras cuatro meses de inactividad. Así se presenta el torneo, con ganas de sorpresas. Y Rafa Jódar conoce bien el tinglado.