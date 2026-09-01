Samsung, condenada a pagar 10 millones de euros por copiar en sus ‘smartwatches’ diseños de grandes firmas relojeras

Durante años, un reloj inteligente ha podido cambiar de aspecto con apenas unos toques en la pantalla. Una posibilidad aparentemente inofensiva que acaba de convertirse en el centro de una de las grandes batallas legales entre la industria tecnológica y la alta relojería. El Tribunal Superior de Londres ha condenado a Samsung a pagar alrededor de 10 millones de euros a Swatch Group por haber permitido que en su tienda de aplicaciones se ofrecieran esferas digitales que reproducían diseños y marcas de algunas de las firmas relojeras más prestigiosas del mundo, entre ellas Omega, Breguet, Blancpain, Longines y Tissot. La sentencia pone el foco en una cuestión cada vez más relevante: hasta dónde llega la responsabilidad de una compañía tecnológica cuando el contenido que ofrece procede de desarrolladores externos.

Una multa millonaria por una esfera que cabía en la muñeca

La cifra puede resultar sorprendente teniendo en cuenta que el conflicto no estaba relacionado con el mecanismo de un reloj, una patente de fabricación o una falsificación física. El origen de la disputa eran unas aplicaciones para personalizar la esfera de los relojes inteligentes de Samsung.

Entre octubre de 2015 y febrero de 2019, varias aplicaciones disponibles a través de la Galaxy App Store permitían convertir la pantalla de determinados smartwatches en una reproducción digital de relojes pertenecientes a marcas de Swatch Group. Algunas imitaban elementos reconocibles de sus esferas y otras empleaban directamente nombres y signos distintivos asociados a estas compañías. En total, las aplicaciones en cuestión alcanzaron alrededor de 160.000 descargas en Reino Unido y la Unión Europea.

El problema para Samsung no fue únicamente que esas aplicaciones existieran. La justicia británica consideró determinante el papel que desempeñaba la compañía en su ecosistema: Samsung operaba la tienda, revisaba las aplicaciones antes de ponerlas a disposición de los usuarios y había promovido, además, la posibilidad de personalizar las esferas de sus relojes inteligentes.

Por ello, el tribunal entendió que la compañía no podía presentarse simplemente como un intermediario pasivo que desconocía lo que ofrecían terceros.

Breguet, Longines o Tissot: las marcas que estaban detrás

La demanda afectaba a diez compañías pertenecientes al universo de Swatch Group, entre ellas nombres especialmente reconocibles dentro de la relojería suiza. Breguet, Blancpain, Omega, Longines, Tissot, Mido, Hamilton, Swatch y Glashütte Original figuraban entre las marcas implicadas en el procedimiento.

La importancia de estos nombres ayuda a entender por qué Swatch decidió llevar el asunto hasta los tribunales. En la relojería de lujo, la esfera no es un simple elemento decorativo. Su diseño, sus índices, la disposición de las subesferas, los colores, la tipografía o determinados elementos gráficos pueden formar parte de la identidad de una marca y contribuir de manera decisiva a que un reloj sea reconocible.

La compañía suiza defendía precisamente que permitir que esas señas de identidad aparecieran replicadas en dispositivos electrónicos de consumo perjudicaba el valor construido durante décadas alrededor de sus marcas.

Y ahí es donde el caso adquirió una dimensión mucho mayor que la de unas simples aplicaciones de personalización.

El juez compara la Galaxy Store con un supermercado

Uno de los aspectos más llamativos de la sentencia es la comparación utilizada por el juez Marcus Smith para explicar por qué Samsung podía ser considerada responsable.

El magistrado equiparó la situación a la de un establecimiento físico que coloca productos falsificados en sus estanterías. Según su razonamiento, el hecho de que las aplicaciones fueran creadas por terceros no eliminaba la responsabilidad de Samsung por ponerlas a disposición del público a través de su propia plataforma. El juez consideró especialmente perjudicial que las marcas de Swatch aparecieran asociadas a aplicaciones gratuitas o de muy bajo precio.

La cuestión resulta especialmente relevante para una industria como la relojería de lujo, donde la exclusividad forma parte esencial del valor de una marca. Para Swatch, que una esfera inspirada en un Omega o un Breguet pudiera descargarse prácticamente como un elemento más de personalización de un smartwatch suponía una banalización de esos signos distintivos.

Swatch pedía cerca de 147 millones de euros

La cantidad finalmente fijada por el tribunal está muy lejos de la que reclamaba inicialmente Swatch Group. La compañía suiza había solicitado unos 170 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 147 millones de euros al cambio actual, como compensación por las infracciones.

Samsung, en el extremo contrario, defendía que la compensación debía ser prácticamente simbólica. Durante el procedimiento llegó a sostener que los daños atribuibles a la compañía apenas alcanzaban unos cientos de dólares, ya que las aplicaciones habían sido desarrolladas por terceros y los ingresos obtenidos directamente por Samsung eran mínimos.

El juez se situó entre ambas posiciones y estableció los daños en 11,6 millones de dólares, unos 10 millones de euros. De esa cantidad, aproximadamente 10 millones de dólares, unos 8,6 millones de euros, corresponden específicamente a lo que el tribunal denominó infracciones por la exhibición de las marcas en la tienda de aplicaciones.

Es decir, una parte sustancial de la indemnización no se calculó únicamente en función de cuántas personas descargaron las aplicaciones.