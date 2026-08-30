Camino más despejado para Rafa Jódar en el US Open: Ruud se retira por lesión

Apenas se han empuñado las raquetas en el US Open cuando se ha producido la primera gran baja del torneo. Casper Ruud, subcampeón en 2022 cuando claudicó ante Carlos Alcaraz, se ha caído del último Grand Slam del año por lesión. Se han reproducido sus problemas en la espalda, que ya le obligaron a retirarse del Masters 1.000 de Cincinnati, y no disputará partido alguno en Nueva York. Una baja que afecta directamente al lado del cuadro por el que va Rafa Jódar.

El español y el noruego se hubieran enfrentado en una hipotética tercera ronda del torneo, en caso de que ambos hubieran ganado sus dos primeros enfrentamientos. El puesto de Ruud lo ocupará un perdedor de la fase previa, el lucky loser francés Arthur Gea, que se medirá con el argentino Juan Manuel Cerúndolo. El camino de Jódar queda algo más despejado de esta manera, aunque también tiene un camino con ciertas minas.

Al debut, duro, contra Kokkinakis, hay que añadir varias raquetas peligrosas. En segunda ronda, Marozsan o Zheng y en tercera, tras la baja de Casper Ruud, Cerúndolo oposita a principal escollo. Ya en cuarta ronda se vería con De Miñaur y en cuartos de final contra Zverev. Las hipotéticas semifinales serán contra Mensik, Fritz o Cobolli y la final ante Djokovic o Alcaraz, la final soñada. La pista dura de Estados Unidos le sienta bien a Jódar, que se formó en el circuito universitario estadounidense antes de dar el salto al profesionalismo.

El resto es historia. Su precoz e increíble subidón impresiona al propio Federer. El madrileño ha protagonizado un ascenso meteórico en la élite del tenis mundial. Tras conquistar el US Open júnior en 2024 y dar el salto al circuito profesional, el madrileño arrancó el año fuera de las posiciones de privilegio (puesto 165 ATP), pero su progresión a lo largo del curso ha sido vertiginosa.

El gran punto de inflexión llegó durante la gira sobre tierra batida: firmó un brillante título en el ATP 250 de Marrakech, alcanzó sus primeros cuartos de final de Masters 1000 en Madrid y rubricó unos históricos cuartos de final en Roland Garros. Estos resultados lo catapultaron directamente al Top 30 mundial.

Posteriormente, consolidó su irrupción al alcanzar su primera final de categoría ATP 500 en Washington y firmar semifinales en el Masters 1000 de Canadá. Gracias a esta regularidad contra rivales del Top 20, Jódar ha escalado más de 150 puestos hasta situarse como el número 13 del ranking ATP, garantizándose ser cabeza de serie top-12 en los grandes torneos.