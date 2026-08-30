Federer se rinde a Rafa Jódar: «Su ascenso es increíble, nadie lo hubiera imaginado»

«Ahí está Roger», se escucha en las tripas del US Open cuando Federer hace acto de presencia. Su planta sigue intacta. Elegante, carismático y con porte atlético. Quién diría que tiene 45 años y lleva cuatro retirado. Hasta que los tenistas empuñen, el suizo copa los focos. Este sábado ingresó en el Salón Internacional de la Fama del Tenis, International Tennis Hall of Fame en inglés, que suena mejor. Y Federer sacó bisturí al tenis actual.

Alcaraz, Sinner, Zverev… Y Rafa Jódar. El madrileño ha protagonizado un ascenso meteórico en la élite del tenis mundial. Tras conquistar el US Open júnior en 2024 y dar el salto al circuito profesional, el madrileño arrancó el año fuera de las posiciones de privilegio (puesto 165 ATP), pero su progresión a lo largo del curso ha sido vertiginosa.

El gran punto de inflexión llegó durante la gira sobre tierra batida: firmó un brillante título en el ATP 250 de Marrakech, alcanzó sus primeros cuartos de final de Masters 1000 en Madrid y rubricó unos históricos cuartos de final en Roland Garros. Estos resultados lo catapultaron directamente al Top 30 mundial.

Posteriormente, consolidó su irrupción al alcanzar su primera final de categoría ATP 500 en Washington y firmar semifinales en el Masters 1000 de Canadá. Gracias a esta regularidad contra rivales del Top 20, Jódar ha escalado más de 150 puestos hasta situarse como el número 13 del ranking ATP, garantizándose ser cabeza de serie top-12 en los grandes torneos.

Ante eso, el suizo se deshizo en elogios. «Creo que el ascenso de Jódar ha sido increíble. Hace unos meses no lo habría imaginado y creo que nadie lo habría hecho. La manera en la que está consiguiendo mantener su nivel es increíble», aseguró Federer, que también se mojó respecto a las aspiraciones de Alcaraz. «Necesita superar las primeras tres rondas para empezar a coger ritmo. Si ha tenido un mes de entrenamientos de calidad, o al menos más de una semana, creo que eso le ayudará realmente a sentir que puede ganar el torneo», explicó.