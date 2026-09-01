Lionel Messi ha decidido cerrar una de las etapas más importantes de su vida. El capitán de la selección argentina ha anunciado que deja la Albiceleste después de 20 años en los que ha vivido prácticamente de todo: derrotas dolorosas, críticas, lágrimas y, finalmente, los títulos que durante tanto tiempo persiguió. Ante una decisión tan trascendental, Antonela Roccuzzo ha vuelto a demostrar que su papel a su lado va mucho más allá del de una pareja que acompaña al futbolista en sus éxitos.

La mujer con la que Messi comparte su vida desde hace años ha publicado un emotivo mensaje en redes sociales después del anuncio. Y lo ha hecho desde una perspectiva especialmente personal, recordando el largo camino que ambos han recorrido juntos.

«Qué orgullo verte cerrar esta etapa así», comienza Antonela, antes de echar la vista atrás y recordar «tantos años, tantos momentos, tantas alegrías y también tantos golpes». Una frase que resume perfectamente lo que ha supuesto para la pareja acompañar la carrera del astro argentino.

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Antonela y Messi se conocen desde que eran niños en Rosario. Su historia comenzó mucho antes de que el futbolista se convirtiera en una estrella mundial y mucho antes de que su rostro apareciera en las camisetas de millones de aficionados. Con el paso de los años construyeron una relación que terminó convirtiéndose en una familia y que quedó sellada con su boda en 2017.

Desde entonces, Antonela ha sido una presencia constante en los momentos más importantes de la carrera de Messi. También en aquellos en los que todo parecía torcerse. Su mensaje ahora adquiere especial valor porque no habla únicamente del futbolista que ganó títulos, sino del hombre que tuvo que levantarse una y otra vez. «Te vi sufrir, caer y levantarte», escribe Roccuzzo. También destaca que Messi siguió intentándolo cuando las cosas no salían como esperaba. Un reconocimiento especialmente significativo, teniendo en cuenta los años en los que Argentina acumuló decepciones antes de conquistar sus grandes trofeos.

Pero hay una parte del mensaje que Antonela dedica especialmente a sus tres hijos. Thiago, Mateo y Ciro han crecido viendo de cerca la carrera de su padre y, según explica su madre, han podido observar cómo luchaba por sus sueños sin rendirse. «Que hayan visto a su papá luchar por lo que quería, no rendirse y seguir creyendo hasta el final», señala.

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Para Antonela, ese aprendizaje familiar tiene incluso más valor que cualquier trofeo. Sus hijos pudieron estar presentes para contemplar cómo su padre conseguía levantar la Copa del Mundo después de tantos años persiguiéndola. «Quizás algún día entiendan realmente lo enorme de tu historia. Hoy simplemente están orgullosos de su papá», añade.

La declaración de amor de Antonela continúa cuando habla directamente de su marido: «Yo estoy orgullosa de vos. De tu camino, de todo lo que superaste y, sobre todo, de la persona que estuvo detrás de cada uno de esos momentos». Y termina con una frase que refleja la dimensión personal de esta despedida: «Qué privilegio haber vivido todo esto a tu lado. Te amamos infinito».

Mientras Messi prepara el cierre de su etapa con Argentina, Antonela vuelve a ocupar su lugar más importante: el de compañera de vida, esposa y madre de sus hijos, junto al hombre que conoció mucho antes de que el mundo entero supiera quién era Lionel Messi.