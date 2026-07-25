Antonela Roccuzzo, mujer de Messi, revela el hábito que nunca perdona para mantenerse en forma: «Es lo que me mantiene equilibrada»

Aunque durante años su nombre estuvo inevitablemente ligado al de Leo Messi, Antonela Roccuzzo ha construido una trayectoria propia que la ha convertido en una de las mujeres más influyentes del panorama internacional.

La empresaria e influencer argentina reúne más de 41 millones de seguidores en Instagram, donde comparte su trucos de belleza, sus mejores estilismos y algunos momentos familiares.

Siempre que puede aprovecha para recomendar ciertos hábitos y eso es lo que ha hecho durante una entrevista con Vogue México. En ella, ha explicado que el deporte ha dejado de ser únicamente una manera de mantenerse en forma para convertirse en una herramienta imprescindible. «Mi cable a tierra es entrenar y tener una vida activa, eso me equilibra», comenta al respecto.

Una trayectoria imparable

La historia de Antonela Roccuzzo y Leo Messi comenzó mucho antes de que el futbolista alcanzara la fama mundial. Ambos crecieron en Rosario y construyeron una relación que ha sobrevivido al paso del tiempo, a los cambios de ciudad y a las exigencias de una de las carreras deportivas más exitosas de la historia.

Sin embargo, la figura de Antonela ha ido adquiriendo una dimensión propia con el paso de los años. Lo que comenzó siendo una presencia discreta junto al capitán de la selección argentina ha evolucionado hasta convertirla en una de las WAGs (Wives & Girlfriends) con mayor proyección internacional.

Su presencia en redes sociales, sus colaboraciones con importantes firmas de moda y belleza y su interés por promover un estilo de vida saludable han contribuido a consolidar una imagen pública basada en la naturalidad y la cercanía. Todo ello sin renunciar a mantener un perfil relativamente discreto en comparación con otras figuras de gran repercusión mediática.

Barcelona, París y Miami

La vida de Antonela ha estado marcada por los continuos desplazamientos que ha exigido la carrera profesional de Messi. Primero llegó Barcelona, ciudad en la que la familia vivió durante más de una década y donde nacieron sus hijos. Más tarde se trasladaron a París tras el fichaje del futbolista por el PSG y, desde 2023, su residencia se encuentra en Miami, después de la incorporación del argentino al Inter Miami.

Cada uno de esos cambios supuso comenzar prácticamente desde cero. Nuevos idiomas, nuevas costumbres y diferentes entornos personales fueron configurando una experiencia vital que la propia Antonela ha reconocido que le obligó a madurar con rapidez.

Durante la entrevista concedida a Vogue México, la empresaria reflexionó precisamente sobre ese proceso de adaptación. Explicó que abandonar Rosario siendo muy joven significó dejar atrás su entorno más cercano para construir una nueva vida lejos de su familia y de sus amigos, acompañando a Messi en cada uno de los retos profesionales que fue afrontando.

Pese a todos esos cambios, hay algo que, según ha asegurado en distintas ocasiones, nunca ha perdido: el profundo vínculo que mantiene con sus raíces argentinas, un aspecto que considera esencial en su forma de entender la vida.

El entrenamiento, una necesidad

Si hay una rutina que Antonela procura mantener independientemente del país en el que viva, esa es la práctica habitual de ejercicio físico.

Lejos de asociarlo únicamente con una cuestión estética, la influencer explica que entrenar le proporciona estabilidad emocional y le ayuda a afrontar con mayor serenidad los momentos de mayor presión.

«Mi cable a tierra es entrenar y tener una vida activa, eso me equilibra. Si tengo un día que no entreno, que no pude hacer mi rutina, ese día yo voy a estar un poco más cruzada», reconocía durante la mencionada entrevista.

Sus declaraciones muestran hasta qué punto el deporte se ha convertido en una parte inseparable de su bienestar. Para Roccuzzo, el entrenamiento funciona como una herramienta para desconectar, liberar tensión y recuperar el equilibrio después de jornadas especialmente exigentes.

La importancia de la salud mental

Uno de los mensajes que más ha repetido Antonela durante los últimos años es que el entrenamiento va mucho más allá del aspecto físico.

La empresaria reconoce que, como cualquier persona, atraviesa momentos complicados y días en los que el cansancio o la presión pasan factura. Sin embargo, considera que contar con herramientas para gestionar esas situaciones marca la diferencia.

«Soy muy positiva, pero obvio que tengo mis días. A veces yo también digo que no puedo más», admitía con total naturalidad.

Precisamente por ello insiste en la importancia de cuidar también la salud emocional. «La salud mental es importantísima para estar bien y positiva», afirmaba, subrayando que el ejercicio constituye uno de los pilares que le permiten mantener ese equilibrio.

Después de tres embarazos y de años adaptándose a distintos países y culturas, la empresaria asegura que continúa disfrutando de cada entrenamiento, ya sea en solitario o compartiendo sesiones con amigas. Su objetivo no es tener un cuerpo perfecto, lo que realmente quiere sentirse bien y lo ha conseguido.