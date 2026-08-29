Rafa Jódar – Kokkinakis: horario y canal de TV para ver en directo gratis y en vivo online el partido del US Open 2026

Rafa Jódar debuta en el US Open 2026 enfrentándose a Thanasi Kokkinakis en la primera ronda de este Grand Slam al que llega con bastante ilusión. El madrileño consiguió ganar este torneo en la categoría de júnior y ahora sueña con suceder a Carlos Alcaraz en el trono, aunque es consciente de que el camino hacia el título no será nada fácil. Te contamos qué día es, a qué hora empieza y cómo ver por televisión en directo y en vivo online este partidazo.

Cuándo es el Rafa Jódar – Kokkinakis: horario del partido del US Open 2026

Rafa Jódar inicia su andadura en el cuarto y último Grand Slam del año, donde espera poder conquistar un grande en el año de su irrupción. Obviamente, no será nada fácil, menos aún con el regreso de Carlos Alcaraz, pero hay que destacar la ausencia de Jannik Sinner. El madrileño tendrá que medirse en primera ronda al australiano Thanasi Kokkinakis en un choque que no va a ser sencillo, pero el de Leganés quiere impresionar en su debut en Flushing Meadows.

Y es que a nadie se le escapa que el año 2026 está siendo muy importante para un Rafa Jódar que conquistó su primer torneo en el ATP 250 de Marruecos. Posteriormente ha ido dejando buenas sensaciones en torneos prestigiosos como Montreal, Trofeo Conde de Godó, Roland Garros o el Mutua Madrid Open, aunque también en Washington, donde cayó en la final contra Taylor Fritz.

La organización del cuarto Grand Slam del año que se está celebrando en Estados Unidos ha programado este apasionante Rafa Jódar – Kokkinakis de la primera ronda del US Open 2026 para este lunes 31 de agosto. Todavía no se han anunciado turnos ni orden de juego, por lo que habrá que esperar para saber a qué hora debuta el madrileño en Flushing Meadows.

Dónde ver a Rafa Jódar en el US Open 2026 en directo gratis y por TV

El medio de comunicación que compró los derechos televisivos para emitir en exclusiva en España los partidos que se jueguen en el US Open 2026 fue Movistar+. El Rafa Jódar – Kokkinakis que corresponde a la primera ronda del torneo se podrá ver por televisión en directo a través de canales como Movistar Plus+, Vamos o Movistar Deportes, por lo que no se verá gratis ni en abierto por TV. La app de este operador ofrecerá el choque en streaming y en vivo online mediante un teléfono móvil, una smart TV o una tablet. En esta ocasión la aplicación de pago Tennis TV no está disponible, ya que no tiene los derechos de los cuatro Grand Slam.

En la web de OKDIARIO, como es habitual, encontrarás la mejor información de primera mano sobre todo lo que ocurra cada día en este Grand Slam, ya que tendremos un enviado especial en Nueva York cubriendo el torneo y siguiendo a los tenistas españoles que participan en él. También vamos a narrar en directo y en vivo online el resultado de los partidos más destacados y cuando acabe el encuentro en Flushing Meadows publicaremos la crónica del Rafa Jódar – Kokkinakis.

Dónde escuchar por radio el Rafa Jódar – Kokkinakis del US Open 2026

Por otro lado, tenemos que destacar que todos aquellos que no puedan ver por televisión en directo ni en vivo online ni en streaming el partido de primera ronda del US Open 2026 entre Rafa Jódar y Kokkinakis podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con Nueva York para contar lo que esté haciendo el de Leganés.