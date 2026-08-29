Qué fue de Eugenio Siller, el actor protagonista de ‘Al diablo con los guapos’

A lo largo de los años, el mundo de las telenovelas nos ha presentado a numerosos rostros que han marcado la industria del entretenimiento de una manera o de otra. Si hablamos de actores que fueron coronados como galanes de una época, el nombre de Eugenio Siller no puede faltar en nuestra lista. El actor, de 45 años, es de origen mexicano y comenzó su carrera profesional participando en diversos comerciales y actuando en obras de teatro. Además, compaginaba su pasión por la actuación con la música. Pues, formaba parte del grupo musical Klishé, donde comenzó a trabajar en 1998.

A nivel audiovisual, su primera oportunidad fue para una importante producción del momento. Y es que, fue fichado para formar parte del elenco de Rebelde, la icónica serie juvenil que se emitió a principios de los años 2000. Tras ello, su rostro comenzó a ser conocido entre el público, motivo por el que le empezaron a surgir más propuestas laborales. Una carrera profesional como actor que fue creciendo a pasos agigantados y que le llevó, incluso, a protagonizar telenovelas. De hecho, si hacemos un repaso, en el currículum de Eugenio Siller figuran títulos como Código postal, Al diablo con los guapos, Mi pecado, Aurora y Una maid en Manhattan, entre otros.

¿Qué fue del actor Eugenio Siller, popular galán de las telenovelas?

Uno de sus mayores éxitos internacionales fue lanzado en el 2021, momento en el que el mundo tuvo la oportunidad de ver en Netflix ¿Quién mató a Sara?. Asimismo, el actor también ha trabajado en la gran pantalla, pero su éxito siempre ha estado en proyectos televisivos. Entonces, ¿qué ha sido de él?. Pues, Eugenio Siller sigue trabajando en la industria del entretenimiento.

En el 2025 formó parte del equipo de Pecados inconfesables, una producción donde dio vida al personaje de Pablo Morales. Pero, este 2026 no se ha quedado atrás. Hace unos días compartió una publicación en sus redes sociales donde ha mostrado que acaba de concluir el rodaje de una nueva serie. Próximamente, el público tendrá la oportunidad de ver en Todavía te amo. Una ficción con la que promete no dejar indiferente y en la que da vida a Raúl Bracamontes.

En plataformas como Instagram, el actor acostumbra a compartir contenido relacionado con su día a día, sus viajes o momentos que quiere compartir con su público. Vive entre México y Los Ángeles, una vida de la que son testigos sus más de 1,5 millones de seguidores. Por otro lado, en lo sentimental, cabe señalar que nunca a presentado a una pareja de manera oficial. El mexicano siempre ha expresado que su mayor pasión es su trabajo, por lo que no comparte nada de su vida privada. Un hermetismo que no le ha impedido el haber sido relacionado con compañeras de elenco. Sin embargo, los rumores de romance siempre han sido desmentidos.