Louzán y De la Fuente viajan a Ceuta para mostrar el apoyo del fútbol español

El fútbol español quiere estar al lado de Ceuta en uno de sus momentos más complicados. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, y el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, viajarán el próximo viernes 4 de septiembre a la ciudad autónoma para mostrar personalmente el apoyo de la RFEF ante la difícil situación social que se vive durante las últimas semanas.

Durante su estancia, Louzán y De la Fuente mantendrán diferentes encuentros con la Federación de Fútbol de Ceuta, representantes de los clubes de la ciudad y el presidente de la Ciudad Autónoma. Una visita con la que la Federación pretende escuchar, conocer de primera mano la situación y, sobre todo, trasladar el respaldo de todo el fútbol español a los ciudadanos que están atravesando momentos de enorme dificultad.

La RFEF quiere estar al lado de Ceuta

En Las Rozas entienden que el fútbol tiene una responsabilidad que va mucho más allá de lo que sucede durante los 90 minutos. La RFEF cuenta actualmente con las dos selecciones absolutas situadas en el número uno del ranking mundial y considera que esa posición también obliga a aprovechar la repercusión del deporte para lanzar mensajes de apoyo cuando la sociedad lo necesita.

Ceuta atraviesa desde finales de julio una grave crisis migratoria y social que ha terminado afectando directamente al deporte de la ciudad. El fútbol se ha convertido, de hecho, en uno de los grandes altavoces para mostrar al resto de España la situación que se vive en la ciudad autónoma.

La AD Ceuta, que compite en Segunda, ha estado especialmente implicada. En su primer encuentro como local de la temporada ante Las Palmas, los jugadores de ambos equipos detuvieron el partido durante el primer minuto y se abrazaron en el centro del campo, mientras las gradas del Alfonso Murube mostraban numerosas banderas de España y pancartas en apoyo a la ciudad.

Especialmente contundente ha sido su entrenador, José Juan Romero, que durante las últimas semanas ha mostrado públicamente su preocupación por todo lo que está sucediendo. El técnico ha llegado a reconocer emocionado que, ante una situación de esta magnitud, «el fútbol no es lo más importante ni de lejos».

Una crisis que también golpea al fútbol ceutí

Los problemas también han llegado al deporte base. La posibilidad de utilizar instalaciones deportivas como centros de acogida temporal ha provocado la preocupación de la Federación de Fútbol de Ceuta, que teme que la actividad de miles de jugadores y cientos de equipos pueda verse seriamente afectada.

El clima de incertidumbre también está teniendo consecuencias para la AD Ceuta. El club ha encontrado mayores dificultades para realizar algunas operaciones en el mercado y ha sufrido problemas logísticos derivados de la situación que atraviesa la ciudad. Incluso algunas familias han optado por reducir la asistencia de sus hijos a entrenamientos ante la preocupación existente.

Por todo ello, Louzán y De la Fuente quieren estar físicamente en Ceuta. No se trata únicamente de una visita institucional. La intención de la Federación es que la presencia de sus dos máximos representantes deportivos sirva para visibilizar la situación y dejar claro que Ceuta no está sola.

El fútbol español, con sus selecciones en lo más alto del panorama internacional, quiere aprovechar ahora toda su capacidad de influencia para algo mucho más importante que ganar partidos: acompañar a una ciudad que atraviesa semanas especialmente difíciles.