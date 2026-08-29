Cruz Roja recibe las pateras de inmigrantes a un metro del pescado fresco en el puerto de Arrecife: «Es insalubre»

El puerto de Naos, en Arrecife (Lanzarote), se ha convertido en el punto de llegada de embarcaciones con inmigrantes y, al mismo tiempo, en el lugar donde los pescadores desarrollan una de sus actividades esenciales: la descarga del pescado fresco capturado en las costas de la isla. La cercanía entre ambas zonas está provocando el malestar de trabajadores del sector pesquero, que consideran que la situación no reúne las condiciones de salubridad que debería tener un espacio destinado a la manipulación de productos destinados al consumo.

Hace aproximadamente una semana, una patera con 245 inmigrantes llegó al puerto de Naos, en Arrecife. Tras su llegada, Cruz Roja desplegó en la zona el dispositivo destinado a atender a los ocupantes de las embarcaciones. El despliegue permanece instalado en las inmediaciones del puerto y, tal y como muestran las imágenes captadas por OKDIARIO, se encuentra prácticamente pegado a la zona utilizada por los pescadores.

El dispositivo de Cruz Roja incluye varios contenedores de grandes dimensiones, de los utilizados habitualmente para el transporte de mercancías en barcos, además de una amplia carpa destinada a prestar asistencia. También se han instalado aseos portátiles y, junto a estas estructuras, varios contenedores de basura. Todo ello ocupa un espacio situado a escasos metros de la zona en la que los pescadores descargan sus capturas.

La distancia entre ambas actividades es especialmente llamativa. Los pescadores llegan con el pescado fresco y lo manipulan en el mismo entorno en el que se encuentra instalado el dispositivo de atención a los inmigrantes llegados en patera. Según trasladan trabajadores del sector, en algunos puntos la separación entre ambas zonas ronda apenas un metro.

La situación ha generado preocupación entre algunos profesionales vinculados a la actividad pesquera, que consideran incompatible que un espacio destinado a la descarga y manipulación de alimentos frescos comparta prácticamente el mismo entorno con un dispositivo de emergencia de estas características. Su reclamación pasa por que exista una separación clara entre ambas actividades y por preservar las condiciones higiénico-sanitarias necesarias para el manejo del pescado.

El problema no se limita únicamente a la presencia de las carpas. Los aseos portátiles y los contenedores de residuos instalados junto al dispositivo asistencial añaden otro elemento de preocupación para los trabajadores del puerto. Los pescadores consideran que la acumulación de estos elementos junto a la zona de descarga proyecta una imagen poco compatible con un espacio en el que se manipula pescado fresco destinado posteriormente al consumo.

La polémica se produce además después de que OKDIARIO entrevistara al alcalde de Arrecife, quien explicó la situación que atraviesa la capital lanzaroteña ante la llegada de embarcaciones con inmigrantes. Por su parte, los pescadores cuestionan las condiciones y el emplazamiento en el que se desarrolla ese dispositivo de Cruz Roja. Su petición es sencilla: que la atención a los ocupantes de las pateras se realice en un espacio separado de aquel en el que se descarga y manipula el pescado.