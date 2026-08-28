Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo el Sevilla - Atlético de Madrid de la Liga El Sánchez Pizjuán acoge el Sevilla - Atlético de Madrid de la jornada 3 de la Liga

El Sevilla y el Atlético de Madrid van a protagonizar uno de los partidos más destacados del fin de semana, ya que estamos hablando de dos equipos históricos de nuestro país. El sorteo quiso que se enfrentasen en la jornada 3 de la Liga en el Ramón Sánchez Pizjuán y ambos pelearán sobre el verde por tres puntos que son importantísimos, aunque es cierto que el campeonato liguero sólo acaba de empezar y queda mucho por delante. Te explicamos la fecha, el horario y cómo ver por televisión para ver en directo todo lo que ocurra en Nervión.

Sevilla – Atlético de Madrid de la Liga: cuándo es y a qué hora empieza el partido

El Atlético de Madrid viaja al Ramón Sánchez Pizjuán para enfrentarse al Sevilla en el partido que corresponde a la jornada 3 de la Liga. Los colchoneros pincharon en su último encuentro ante el Villarreal, mientras que los de Nervión llevan pleno de victorias y esperan hacerse fuertes en su estadio y así dar la sorpresa ante el conjunto del Cholo Simeone. La patronal que preside Javier Tebas ha programado este partidazo entre dos históricos de nuestro país para este sábado 29 de agosto. El balón tiene que empezar a rodar en el feudo hispalense a las 21:30 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis el Sevilla – Atlético de Madrid de la Liga: canal de TV y cómo ver online

Los dos medios de comunicación que tienen en su haber los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva los diferentes partidos del campeonato liguero español son Movistar+ y Dazn. Este Sevilla – Atlético de Madrid correspondiente a la jornada 3 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través de Movistar la Liga. Este operador también ofrece a todos sus clientes su aplicación para que puedan ver en streaming y en vivo online todo lo que ocurra en el Ramón Sánchez Pizjuán mediante un teléfono móvil, una smart TV o una tablet. Esto significa que el choque entre hispalenses y colchoneros no se va a poder ver en abierto ni gratis por la TV.

Además, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer, como es habitual, la mejor información sobre la previa de este partidazo que se juega en la ciudad andaluza y que corresponde a la jornada 3 de la Liga. Cuando se escuche el pitido final en el Ramón Sánchez Pizjuán publicaremos la crónica del Sevilla – Atlético de Madrid y compartiremos con nuestros lectores todas las reacciones importantes que nos lleguen desde Nervión.

Dónde escuchar por radio en directo el Sevilla – Atlético de Madrid

Por otro lado, todos los hinchas del conjunto andaluz, del cuadro rojiblanco y los seguidores del fútbol español en general que no vayan a poder ver el partido en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero y RNE conectarán con el Ramón Sánchez Pizjuán para narrar el minuto a minuto del Sevilla – Atlético de Madrid de la jornada 3 de la Liga.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Sevilla – Atlético de Madrid?

El Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, que se encuentra en el barrio andaluz de Nervión, será el campo donde se celebrará el Sevilla – Atlético de Madrid de la jornada 3 de la Liga. Este recinto deportivo se inauguró en 1958 y tiene capacidad para acoger a algo menos de 44.000 espectadores. Se espera un lleno absoluto este sábado para disfrutar del choque de estos dos clubes míticos de nuestro país.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado al colegiado Javier Alberola Rojas para que dirija el Sevilla – Atlético de Madrid de la jornada 3 de la Liga. Javier Iglesias Villanueva estará a los mandos del VAR revisando todas las jugadas polémicas que se produzcan para, en el caso de considerarlo necesario, avisar a su compañero y recomendarle que se acerque al monitor que estará en la banda del Ramón Sánchez Pizjuán a analizar la acción en cuestión y tomar una decisión sobre ella.