Bertín Osborne (71 años) se sincera: «Como igual que los perros, una vez al día»

A sus 71 años, Bertín Osborne sigue presumiendo de un gran físico, aunque sus problemas de salud -especialmente en los pulmones- le están dando más de un quebradero de cabeza en los últimos años. Tras firmar el divorcio con Fabiola Martínez comenzó una vida mucho más tranquila, alejado del bullicio en su finca sevillana y con una drástica decisión en sus hábitos cotidianos, especialmente con la comida. Tal y como ha contado, se mantiene en forma gracias a seguir los ritmos que le pide su cuerpo, que le llevan a comer una sola vez al día en muchas ocasiones, algo que seguro que parecerá una locura para muchos que estén leyendo este artículo. Lo cierto es que Bertín dice estar muy bien a su edad gracias a este curioso método.

«Como igual que los perros, una vez al día. Como como una bestia al mediodía, pero por la noche no ceno. Desde que dejé de cenar he perdido casi 13 kilos», reveló en una entrevista con Pablo Motos en El Hormiguero. Para el intérprete de rancheras, eliminar las cenas de su rutina no solo ha supuesto una bajada notable de los kilos de más, sino una mejora en su descanso: «No ceno y me ha cambiado la vida. Te diré: duermo mejor, he adelgazado 10 o 12 kilos… Nuestros antepasados comían una vez al día si encontraban comida, así que eso de comer tres o cuatro veces al día es una modernidad», explicó en el espacio de Atresmedia.

Bertín Osborne también se salta el desayuno

Esta filosofía le lleva a saltarse también el desayuno en la mayoría de las ocasiones: «No desayuno y, aunque lleve sin comer desde el mediodía, no tengo hambre. El cuerpo se acostumbra», ha asegurado. Para los días excepcionales en los que sí desayuna en su finca, mantiene una costumbre muy particular: «Si lo hago, en mi casa me hacen unos huevos revueltos con pavo o con lo que sea, una copita de tinto y unos picos. Una copa de tinto porque para desayunar te da un brillo en la frente fantástico».

¿Por qué sólo come una vez al día?

Pese a que históricamente se le ha asociado con el disfrute de la gastronomía contundente y la abundancia en la mesa, el presentador aclara que en esa única gran comida del mediodía el menú está minuciosamente seleccionado para evitar excesos: «Sigo una dieta basada en comida sana, sin grasas ni fritos», confesó a Motos. A la hora de elegir sus platos, Bertín descarta de plano la comida rápida o el bocadillo tradicional: «Bocadillos no como, no me gustan los bocadillos». Una contención que contrasta con el apetito que le caracterizó en épocas anteriores: «Era un animal antes comiendo una barbaridad, pero ahora no», sentenció.

Un verano lleno de polémica y problemas de salud

Esta transformación física llega además pocos meses después de que el propio Bertín Osborne saliera al paso de los rumores sobre su estado de salud, reconociendo públicamente que tiene «muchas manchas en los pulmones», unos problemas que comenzaron en su vida después de sufrir covid. Los problemas de respiración le han obligado a cancelar y aplazar algunas de las fechas de su gira de despedida de conciertos que está realizando este verano.

Por si no tuviera suficiente, el presentador de El show de Bertín no dudó en declarar ante los medios que todavía no ha encontrado el amor pese a llevar «50 años buscándolo». Esas palabras dejan en mal lugar a Sandra Domecq -ya fallecida y madre de sus tres hijas- y a Fabiola Martínez, con la que tuvo una relación de casi 20 años y dos hijos. La empresaria y modelo no se lo ha tomado bien, aunque asegura que ya ha hablado con él para aclarar esas palabras.