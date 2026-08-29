España perderá el liderazgo mundial del aceite: el sector cree que sólo la intervención del Gobierno evitaría que los italianos compren Deoleo

La posibilidad de la venta de Deoleo a la empresa italiana Coricelli ha hecho que fuentes del sector reclamen que el Gobierno intervenga para evitar que la aceitera acabe en manos extranjeras, ya que defienden que «la permanencia de Deoleo en España es clave para mantener el valor añadido y el control sobre la comercialización del aceite español».

Además, advierten de que la venta de Deoleo a un grupo extranjero supondría un golpe para el liderazgo español en el sector oleícola. «España, como primer productor mundial de aceite de oliva, debería aspirar también a controlar la principal empresa del sector. Si España pierde esta empresa, vamos a perder un liderazgo en el mercado oleícola mundial», señalan fuentes cercanas a las negociaciones, y defienden que Deoleo debería permanecer en España para preservar el valor añadido generado por el aceite y garantizar que el aprovisionamiento siga beneficiando a los agricultores españoles.

La venta de Deoleo ha entrado en su fase decisiva después de que la cooperativa española Dcoop presentara una oferta de 470 millones de euros por la compañía. Sin embargo, la italiana Coricelli elevó posteriormente su propuesta hasta los 500 millones, superando tanto a Dcoop como a Acesur, que ofrecía 460 millones, y reclamó además negociar en exclusiva hasta el cierre de la operación. Ahora, los principales accionistas de Deoleo, los fondos CVC y Alchemy, deben decidir qué oferta aceptan, mientras el proceso continúa abierto y se espera que la operación pueda cerrarse en septiembre.

Dcoop está estudiando la operación de compra de Deoleo

«Estamos estudiando esta operación, lo confirmamos. Y nos gustaría que la empresa que comprara Deoleo mantuviera la alineación con la calidad, con la autenticidad y con la lucha contra el fraude. Eso para nosotros es fundamental, y es imprescindible para el sector que haya ese compromiso, por lo que defendemos que se persigan las prácticas que puedan ser irregulares. Además, consideramos que Deoleo se debería quedar en manos españolas porque, si nuestro país pierde esta empresa, vamos a perder el liderazgo en el mercado oleícola mundial», defienden desde Dcoop.

Con respecto al tema de trazabilidad, autenticidad y la lucha contra el fraude en el sector del aceite de oliva, desde Dcoop también aseguran que son productores de aceite de oliva y que con ellos no va a haber ningún problema porque van a seguir una línea de actuación clara, ya que en su oferta por Deoleo se comprometen a defender claramente esos objetivos. «Si compramos Deoleo, el aceite va a ser de nuestros agricultores, va a ser aceite de aquí y su impacto positivo recaerá directamente en los agricultores olivareros. Todo el valor añadido máximo iría a esos agricultores y ganaderos, por lo que nuestro objetivo sería luchar por colocar nuestros productos españoles en los mercados. Por tanto, es bueno para todos que Deoleo se queden en España», afirman desde Dcoop.