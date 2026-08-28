Un comensal de ‘First Dates’: «No me quiero imaginar cómo se tiene que mover en la cama»

El amor también se puede encontrar en verano, y el equipo de First Dates siempre lo deja claro. Encontrar a tu media naranja en plena era tecnológica no es fácil, pero el equipo del programa de Cuatro siempre está dispuesto a ayudar a sus participantes en todo lo que necesiten. Por ello, Viktoriia, una soltera de 37 años, no ha querido perderse esta oportunidad. Y es que, la comensal se presentó como una chica a la que le gusta ir despacio a la hora de conocer a un hombre. Pues, si de encuentros íntimos se trata, cree que es lo mejor para «tener magia en la relación».

Teniendo en cuenta sus requisitos, la organización le presentó a Víctor. El soltero, de 36 años, parecía que era el tipo de hombre que Viktoriia estaba buscando. De hecho, tanto es así que, en temas íntimos, confesó ser muy dedicado en todos los aspectos. «Me gusta estar bien como hombre porque a mí me gusta una mujer femenina», dijo. Y es que, confesó que consume alimentos que le suben la testosterona.

Víctor se queda prendado de Viktoriia al verla bailar en ‘First Dates’

«En el sexo no me considero que sea bueno solo por los suplementos que tomo de testosterona porque si eres un Ferrari y si el asiento en vez de pesar 50 kilos, pesa 30, es mejor. O sea que por mucho que la toméis, si no tenéis esa genética, es muy difícil ser bueno en esa faceta», comentó él en uno de los totales. Así pues, la velada entre ambos fue avanzando de manera positiva. Sin embargo, faltaba algo de complicidad.

Debido a ello, la pareja de solteros se trasladó hasta el reservado de First Dates para tener un poco más de intimidad. Pero, de un momento a otro, la organización les puso música típica del país de Viktoriia. Un chute de energía para la soltera, pues no dudó en levantarse del sofá y ponerse a bailar. Ante ello, Víctor se mostró encantado.

El soltero aplaudía mientras su cita bailaba. Pues, le encantaba como lo hacía. De hecho, se sinceró con el equipo del programa en uno de los totales. «Si baila así de bien no me quiero imaginar cómo se tiene que mover esta ucraniana en la cama», comentó. Así pues, tras ello, en la decisión final de First Dates, se sinceraron.

«A mí me encantaría tener una segunda cita contigo. Me ha gustado, he estado superbien contigo y siento que eres una mujeres que merece la pena seguir conociendo», comentó él. Ante ello, Viktoriia también estuvo de acuerdo en seguir conociendo a su cita. Pero, fue honesta. «Tienes muchas cosas que me gustan, como mi prototipo. Pero, hay algunas dudas que me gustaría aclarar», dijo. «Pues, vamos que te voy a cantar por la noche», señaló Víctor a modo de conclusión.