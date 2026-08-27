Una comensal de ‘First Dates’, a su cita: «Te dejo mi teléfono para que me hagas un bizum»

Las puertas del restaurante de First Dates se han vuelto a abrir con el objetivo de recibir a su nueva tanda de solteros. De esta manera, recientemente, los espectadores han tenido la oportunidad de conocer a Rafa. El soltero se presentó como un maestro, de 53 años, afincado en Ciudad Real. Acudió al programa con el objetivo de encontrar una mujer romántica y con sentido del humor. Por ello, y teniendo en cuenta sus requisitos, la organización le presentó a Mónica. Eso sí, la soltera no acudía por primera vez al show de citas a ciegas. Pues, ya había estado tres años atrás.

Así pues, también en esta ocasión, habló de su capacidad de imitar 200 voces. Todo ello sumado al hecho de que le gustaría ser emparejada con un hombre que tenga «la mirada importante y que sea muy macho». El primer encuentro entre ambos fue bastante particular. Pues, él le dio un ramo de flores a ella como buen gesto. Pero la soltera solo se fijó en que tenían un lazo negro. «Las ha cogido del tanatorio de enfrente según venía», comentó en uno de los totales.

Rafa sobre su cita de ‘First Dates’: «Es un poco vacilona…»

Mónica no había terminado de congeniar con Rafa. De hecho, dejó caer que le gustaría intercambiarlo por Matías Roure, el barman de First Dates. «Horroroso, anti-feeling», definió el nombre del pueblo de su cita. El participante intentó tomarse los cortes y la actitud de su cita de manera positiva. «Es un poco vacilona… Pero bueno, divertida», comentó en privado.

Así pues, en la mesa, ambos comenzaron a hablar de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor. Fue así como el comensal le habló de su vida profesional y sus primeros años de experiencia laboral. «Cuando estabas bueno…», comentó ella. Y es que, claramente, la participante no había conectado con Rafa. De hecho, también le puso pegas a su perilla.

«Es lo que llevan los quiero y no puedo; me produce desconfianza la gente con perilla», le dijo sin filtros. Una cita bastante particular que desembocó en una situación bastante tensa a la hora de pagar la cena. Y es que, Rafa hizo el amago de invitarla, por lo que fue a sacar su cartera. Pero, se encontró con un impedimento. No la había traído. Ante ello, la soltera se hizo cargo del pago.

Eso sí, este gesto lo tuvo en cuenta en la decisión final de First Dates. Respecto a como se había sentido en la velada, Rafa se sinceró. «Algunas bromas iban a saco… Sabías dónde apretar. Pero me lo tomo bien, tengo sentido del humor», dijo. De hecho, pese a todo, sí quiso seguir conociéndola. Sin embargo, la periodista no opinó lo mismo y rechazó una segunda cita. Pero, antes de irse, le dijo una cosa. «Te dejo mi teléfono para que me hagas un Bizum», comentó respecto al pago de la cena.

La cita de Rafa es una periodista y locutora que repite en el programa

No es de extrañar que el comensal se viese sobrepasado por su cita, puesto que se trataba de Mónica Marchante, periodista y locutora que ha trabajado en programas como El informal, Sé lo que hicisteis, espacios de ABC Punto Radio y actualmente colabora en programa de Onda Cero y RNE como imitadora y colaboradora. Es por eso que se mueve perfectamente ante las cámaras y los micrófonos. Además, tal y como ha contado en su cuenta de Instagram, en el año 2023 ya pasó por el programa para buscar pareja, aunque queda claro que no le fue bien por haber tenido que volver.