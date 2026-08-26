Una comensal de ‘First Dates’ no se corta con su cita: «Tienes que bajar unos kilitos»

Encontrar a tu media naranja, en pleno 2026, parece que se está convirtiendo en una autentica travesía. Sin embargo, y desde hace diez años, el equipo de First Dates está haciendo todo lo posible por ayudar a sus participantes. Una aventura televisiva en busca del amor donde, recientemente, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a Rafa. El soltero, de 64 años, se presentó como un hombre que ha dedicado muchos años de su vida al mundo audiovisual. Pero, a pesar de que tiene anécdotas e historias para rato, no ha logrado encontrar a la mujer de su vida.

«He hecho ocho series de televisión, documentales, MasterChef en México y estoy preparando mi primera película como director», dijo en su presentación. Asimismo, señala que es un buen hombre y que es «un crack» y «un partidazo» para cualquier futura pareja. Así pues, teniendo en cuenta sus requisitos, la organización del programa le presentó a Inma. La soltera, de 60 años, no tuvo un flechazo al conocer a su cita. Pero le dio una oportunidad. Por ello, ambos se trasladaron hasta su mesa en el restaurante.

Rafa, participante de ‘First Dates’, sobre las mujeres de Euskadi: «Son nada cariñosas, cero»

Con el objetivo de conocerse mejor, la pareja de solteros comenzó a hablar de diversos temas. Un intercambio de palabras donde le contó que, después de dos años en Euskadi, no le había dado un beso a ninguna mujer. «Son nada cariñosas, cero», comentó. Inma, una escritora jubilada, parecía que se ajustaba a los requisitos del participante. Pues no pudo evitar quedarse prendado al ver y escuchar su acento granadino.

Y es que el soltero no daba crédito con «la princesa», que le había tocado. La soltera, por su parte, no lograba encontrar en Rafa al hombre que estaba buscando. Pero eso no les impidió tener una velada amena. De hecho, el sentido del humor del participante y su simpatía fueron los que lograron atrapar a la comensal

Por ello, en la decisión final de First Dates, se sinceraron. Rafa le dijo que no quería solamente una segunda cita. El participante apostaba por tenerla en su vida y tener «infinitas» citas. Ante ello, con una sonrisa, Inma aceptó su propuesta. Pero, antes le hizo una broma. «No nos podemos juntar. Tienes que bajar unos kilitos», dijo.

Un comentario que pilló a Rafa por sorpresa. Sin embargo, no se lo tomó a malas e intentó ver el humor en ello. «Cómo sois las mujeres. Empezamos ya cambiándome», señaló entre risas. Y es que a él no le importó porque su alegría de volver a ver a Inma era mayor. Ella también quiso seguir conociéndole fuera del programa.