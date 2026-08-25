Dos solteros se reencuentran gracias a ‘First Dates’: «20 años sin verte»

Poco a poco, y con el paso de los años, First Dates se ha posicionado como uno de los formatos televisivos más vistos de nuestro país. Presentado por Carlos Sobera, cada vez son más los solteros que deciden probar suerte con el objetivo de encontrar a su potencial pareja perfecta. Y es que no hay edad para encontrar el amor. Pero lo que ha sucedido recientemente es la prueba de lo impactantes que son las casualidades de la vida. Pues ha habido un reencuentro donde el destino ha querido que dos personas vuelvan a coincidir después de muchos años sin verse.

Paco, un soltero murciano de 66 años, se presentó en el programa para encontrar a una compañera vida. Y es que quiere dejar de sentirse solo. Pues, desde que falleció su mujer no ha vuelto a ser feliz. Teniendo en cuenta sus requisitos, la organización le presentó a Carmen, una soltera de 61 años. Y es que la murciana también acudió al programa para encontrar un compañero de vida. «No quiero estar sola, quiero una persona que me cuide y me quiera», comentó en su presentación. Pero lo que jamás imaginaron fue que la vida les reuniría con alguien de su pasado.

Carmen a Paco, su cita de ‘First Dates’: «Ya me he puesto nerviosa al verte»

«Esta cara me suena», comentaba Carmen al verle. Ambos participantes se quedaron estupefactos, pues sentían que se habían visto antes. Paco la reconoció por la voz y ella lo terminó de identificar al mirarlo a los ojos. «No esperaba encontrarte aquí», le dijo ella sorprendida. Pues, habían pasado dos décadas desde que se vieron por última vez. «20 años sin verte», comentó.

De esta manera, el participante contó que habían sido vecinos. Por aquel entonces, sus respectivos matrimonios se llevaban muy bien. De hecho, salían juntos de fiesta. Pero, desde que la mujer de Paco falleció no volvieron a verse. Una curiosa historia que tenía a los trabajadores de First Dates estupefactos. «Esto es cosa del destino», opinaba Lidia Santos.

Ambos participantes estuvieron de acuerdo en seguir hablando, por lo que se trasladaron hasta su mesa en el restaurante. «Ya me he puesto nerviosa al verte», confesaba ella. Y es que fue así que se pusieron al día y hablaron de lo que había sido de ellos durante estos 20 años. Un encuentro donde también hablaron del motivo por el que estaban en el programa.

Paco y Carmen se dieron cuenta de que estaban en la misma etapa de la vida y buscaban lo mismo. Por lo tanto, los solteros comenzaron a verse con otros ojos. «Tiene un corazón… Es buena persona», opinaba ella en privado. Así pues, tras un baile en el reservado, lo tuvieron claro. Los participantes estuvieron de acuerdo en volver a tener una cita juntos. Pues, la vida quiso un reencuentro después de tanto tiempo.