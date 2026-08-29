Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón ya no se esconden: pillan a la pareja de escapada romántica en Trujillo

Mientras todos creíamos que la historia entre Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón había quedado en el olvido, la inesperada pareja se ha dejado ver compartiendo un romántico paseo. Sus nombres fueron los protagonistas de una de las historias de amor más sonadas de este 2026 y fue el pasado mes de abril cuando se convirtieron en todo un fenómeno. Pese a haber sido cazados por los paparazzi, ambos protegieron su intimidad y mantuvieron su romance alejado del ojo público, hasta el punto de que la historia había pasado a un segundo plano. Ahora, unas nuevas fotografías dejan claro que algo sigue existiendo entre ambos intérpretes.

Mientras todo sucedía lejos de los focos, la pareja ha sido retratada caminando de una manera acaramelada por las calles de Trujillo. Las imágenes dejan ver que ya no parecen esconderse y que, al menos en esta ocasión, han disfrutado de su tiempo juntos sin preocuparse demasiado por las miradas. Lejos de aquel beso que desató toda una tormenta de titulares, ahora ya no dudan en caminar agarrados de la mano delante de todas las miradas.

La exclusiva la ha dado el creador de contenido Javi de Hoyos a través de su cuenta de Instagram, donde ha mostrado unas imágenes de la pareja paseando por el pueblo y ha desvelado el plan que llevaron a cabo. Después de pasar su primera noche en Trujillo, Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias se fueron a desayunar a la Plaza Mayor y, para completar la mañana, se dirigieron a la iglesia de Santa María la Mayor, uno de los grandes monumentos de la ciudad, que visitaron como dos turistas más. Es más, una trabajadora del lugar ha confesado que ambos estaban «a su bola» y que no parecían tener demasiado interés en ser reconocidos.

Irene Carvajal, una trabajadora del lugar, ha confirmado a través de la red social X que la pareja se encontraba en Trujillo. «Aquí están, han venido a visitar la iglesia de Santa María (donde yo trabajo) y no pueden ser más guapísimos y majos», afirma. A esto añade que Maxi es espectacular, pero que Aitana es incluso mejor. Termina su publicación lamentando: «Y yo ni una fotito chicas, porque aún me tiemblan las piernas», acompañando sus palabras de una risa.

El programa de Sonsoles también se ha hecho eco de estas imágenes e incluso han llegado a asegurar que la pareja ya se estaría presentando a sus amigos en común y que cada vez hacen más vida juntos. Una historia que comenzó con un beso inesperado y que, meses después, vuelve a colocarlos en el foco. El romance que muchos conocieron a través de la ficción con Velvet ha dado ahora un inesperado giro en la vida real. Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón parecen haber dejado atrás las miradas indiscretas y, por el momento, disfrutan de su historia sin esconderse demasiado.