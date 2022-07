El tremendo intercambio de insultos y violencia entre Kyrgios y Tsitsipas

Nick Kyrgios y Stefanos Tsitsipas protagonizaron uno de los momentos más desagradables de Wimbledon2022. Se vieron las caras en tercera ronda, en un partido de alta tensión que acabó con victoria del polémico tenista australiano y con un duro cruce de declaraciones. Esta vez, parece que el aussie tiene motivos para estar enfadado, puesto que Tsitsipas no dudó en llamarle «acosador».

Kyrgios desquició por completo al griego. Su juego provocador acabó sacando de sus casillas al número cinco del mundo, que trató de pegarle un pelotazo y lanzó una bola al público tras perder el segundo set, algo que no sentó nada bien al australiano, que recriminó al juez de silla que no lo descalificase: «¿Eres estúpido?¿Cómo puedes tirar una pelota a la grada, darle a alguien y no ser descalificado?¿Tiene que salir herido para que le descalifiques?».

La pérdida de papeles de Tsitsipas no es la primera que protagoniza, aunque sí en un torneo de tales dimensiones como es Wimbledon. A pesar de que Kyrgios estaba claramente enfadado por la permisividad del árbitro, se aprovechó de que su rival estaba fuera de sí para llevarse el partido y acceder a los octavos de final. Fue tras el partido cuando tuvo lugar un desagradable cruce de declaraciones.

Intercambio de insultos

Stefanos Tsitsipas compareció en rueda de prensa tras quedar eliminado de Wimbledon y le dedicó unas duras palabras a su rival. Habló sobre la forma de actuar de Nick Kyrgios, acusándole de ser un «acosador»: «Acosa todo el rato. Probablemente también lo era en el colegio. Tiene un lado malvado».

Como era de esperar, Kyrgios, que no se muerde nunca la lengua, esta vez tampoco lo hizo. El australiano recriminó lo que hizo sobre la pista y le puso deberes para el futuro: «No creo que le haya acosado. El que ha tirado pelotazos contra mí y golpeó a un espectador fue él. No he hecho nada absolutamente irrespetuoso contra él. Lo que tendría que hacer es intentar descubrir cómo ganarme».