Final US Open 2023 El truco que Djokovic le copió a Alcaraz para derrotar a Medvedev en el US Open

Novak Djokovic se impuso a Daniil Medvedev en una final del US Open 2023 que fue opuesta a lo sucedido dos años atrás, en el mismo escenario y con los mismos protagonistas. Entonces, el acierto desde el fondo de la pista marcó el encuentro, en el que el tenista ruso conquistó su primer Grand Slam. Djokovic no iba a fallar en esta ocasión y e incorporó a su plan ganador un truco que ya había utilizado Carlos Alcaraz en la semifinal frente a Medvedev, si bien al español no le dio para derrotar al finalista en Nueva York.

Medvedev es un tenista del todo heterodoxo, con golpes que no tiene ningún otro jugador del circuito y que, para lo bueno y para lo menos bueno, le convierten en un jugador único. En su debe, al menos en lo que a encuentros decisivos se refiere, se encuentra su posición en el resto, sumamente retrasada y sin posibilidad de modificación, visto lo visto. Carlos Alcaraz, como parte de una estrategia siempre trabajada de forma minuciosa junto a Juan Carlos Ferrero, optó por utilizar el saque y volea para dañar a Daniil, con buenos resultados en varios tramos de su semifinal del US Open.

Aunque Alcaraz no pudo derrotar a la mejor versión de Medvedev en el último año, sí que consiguió sumar muchos puntos con un servicio abierto y cerrando con la volea en el segundo golpe del punto. La buena muñeca del murciano sirvió para llevar a cabo con éxito esta estrategia, que a buen seguro apuntó Novak Djokovic, quien optó por aplicar el mismo castigo a su rival en la final del US Open, con resultados tanto o más exitosos que los de Carlos Alcaraz en este aspecto.

El secreto está en el saque

En la zona del ‘deuce’, tanto Alcaraz en semifinales como Djokovic en la final optaron por un servicio cortado y abierto –liftado y también abierto en el lado contrario–, en la mayoría de ocasiones, para hacer que Medvedev, además de retrasado, tuviera que restar escorado y sin prácticamente ángulos. La extrema precisión del tenista de Moscú le salvó ante Alcaraz con tiros inverosímiles, en alguna ocasión, pero en la mayoría, el vencedor fue el español, igual que también Novak Djokovic en una final que pasa a la historia del tenis al suponer el 24º Grand Slam en las vitrinas del serbio.

Los datos están del lado de Djokovic, quien además de sumar muchos más puntos de los que habitúa con ganadores en la red, sólo perdió en una ocasión el servicio, ya en el tercer set y con viento a favor, concediendo solamente tres pelotas de rotura a Medvedev en toda la final. Cuando había inseguridad o paridad con el saque de Nole, el serbio optó por el truco que había implantado Alcaraz y que le ayudó de forma clara a convertirse por cuarta vez en su carrera en el rey del US Open.