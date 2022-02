Xavi no termina de dar con la tecla. El Barcelona no mejor al ritmo que debe si quiere pelear por títulos esta temporada, y en el derbi contra el Espanyol volvió a quedar demostrado. Los azulgrana no aprovecharon el pinchazo del Real Madrid para recortar la distancia con el líder, y estuvieron a punto de perder frente a su eterno rival.

Xavi quiere instaurar su estilo como futbolista en el Barcelona, algo que muchos consideran un gran error. Uno de ellos Javier Clemente, que ha atizado al entrenador del Barça: «En realidad empieza a ser entrenador ahora. Tiene un mundo abierto muy grande porque él ha sido una gran figura, pero ahora está actuando…».

«Tiene que jugar con lo que tiene»

«Quiere que los jugadores jueguen como él jugaba, y eso no es ser buen entrenador. Él tiene que jugar con los jugadores que tiene. Viene del Al-Sadd, que es como si entrenas al Madrid y juegas contra equipos de Segunda. Son entrenadores modernos con no demasiada experiencia y acabarán teniendo que dar un ordenador. El día que lo explique con un ordenador va a ser un problema», decía Clemente en una tertulia de Deportes Cuatro.

A Clemente no le gustaron las palabras de Xavi cuestionando el estilo de Simeone: «En la polémica del otro día con el Atlético él se equivocó, pero que es buen chaval. Tiene que jugar con los jugadores que tiene. Cruyff cuando tenía problemas ponía Alexanco de delantero centro. El fútbol es para ganar. El equipo que tuvo Pep era uno y el de ahora es otro. Una cosas es que quieras hacer un tipo de juego que a ti te gusta y otra que los jugadores sean válidos para ese estilo».

«Con la presión de que le traen a él porque era uno de los orígenes del buen fútbol. Tu no tienes que enseñar a los jugadores. Ellos tienen su estilo», añadía Javier Clemente, que también raja del VAR y del arbitraje en nuestra lia: «El arbitraje está muy complicado. El VAR llegó para mejorar el fútbol y lo está complicado»».