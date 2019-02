Toshack, sobre Bale: “El mejor del mundo no puede ser un lateral izquierdo”

El ex entrenador del Real Madrid John Benjamin Toshack analizó la situación actual de Gareth Bale en el Real Madrid, que no atraviesa su mejor momento

El que fuera entrenador del Real Madrid, John Benjamin Toshack, habló sobre la situación que atraviesa su compatriota Gareth Bale en el conjunto merengue. Además, repasó su etapa como técnico en el Santiago Bernabéu, del que guarda buenos recuerdos, en una entrevista concedida a la Ser.

Gareth Bale

“Debutó conmigo con Gales cuando tenía 17 años y era un lateral izquierdo puro. Años más tarde la gente pensaba que era un jugador talentoso y tenía que jugar más adelantado. El mejor del mundo no puede ser un lateral izquierdo. Roberto Carlos era muy bueno en su posición pero nunca le pondría de delantero centro. A Bale las lesiones le han perjudicado muchísimo. Tiene lesiones raras. Está bien y se lesiona. Es muy difícil cuando tienes operaciones y tienes que frenar y comenzar de nuevo, y más en el Real Madrid”.

Distanciamiento con sus compañeros

“Si vas a un club como el Real Madrid o, con todo el respeto, Málaga u Oviedo, y han demostrado confianza en ti y tú trabajas para ellos tienes la obligación de al menos intentar aprender el idioma. A mí me cuesta muchísimo. Nunca he recibido clases ni de español ni portugués. No soy el que mejor habla, pero la gente me entiende. Bale podría haberlo intentado más y hablar más el idioma del país donde trabaja”.

Su situación en el club

“Es cuestión de lo que quiera hacer el Real Madrid más de lo que quiera o necesite Bale. Lo que es seguro es que Gareth es un talento extraordinario. Es una pena que las lesiones le hayan dejado tantos partidos fuera. A nadie le gusta estar en el banquillo y a veces debería esconder su enfado por respeto a sus compañeros. El gesto después del gol fue feo con sus compañeros”.

Etapa de Toshack en el Madrid

“Fue la cima de mi trabajo. Fue un gran reconocimiento a mi trabajo en la Real Sociedad. La primera temporada fue muy bonita con Hugo en plena forma, Míchel, Butragueño… Jugábamos con un sistema que la gente decía que no podía jugar, que no era ofensivo. Acabamos con 107 goles, que era un récord. Recuerdo que Mendoza, en la celebración de vuelta desde Zorrila estaba sentado y dijo mientras se reía: ‘No está mal para un sistema defensivo’. Tengo grandes recuerdos de aquella primera etapa”.

Actual Real Madrid

“El de ahora mismo está llegando a su fin. La tripleta de centrocampistas Modric, Casemiro y Kroos. Estos tres han conseguido sujetar bien al equipo. Hace años, cuando Benzema era un delantero joven en el Lyon ya me gustó muchísimo. Creo que él también es un jugador que tiene que ser más valorado. Muchas veces el trabajo de delantero es muy difícil y tienes que buscar huecos para otros, como para Cristiano y Bale. De Benzema, teniendo en cuenta que yo fui delantero, nunca se puede despreciar su trabajo”.