Nuevo escándalo en el Open de Australia. Bernard Tomic clamó contra la juez de silla en medio del partido asegurando que tenía Covid y que en unos días iba a dar positivo. El tenista australiano perdió su partido ante el ruso Roman Safiullin por 6-1 y 6-4, aunque la derrota quedó en un segundo plano tras sus declaraciones.

Durante el encuentro al jugador se le vio agotado, mareado y tomándose el pulso por momentos. Al ver su estado la juez de silla le preguntó si necesitaba atención médica pero el jugador rechazó la entrada del médico del torneo porque aseguraba que era Covid-19: «Estoy convencido de que tengo Covid, te digo que en los dos próximos días voy a dar positivo. Si no doy positivo de aquí a tres días te invito a cenar, y si se demuestra que tengo el virus me invitas tú».

Todo sucedió cuando iba 6-1 y 2-1 abajo en el segundo set. En el primer cambio de lado de la segunda manga el tenista, número 257 del ranking ATP, se dirigió de esa manera a la juez de silla e incluso puso en duda las pruebas que hacen a los jugadores antes de los partidos. «No me puedo creer que no nos hagan PCR. Están permitiendo que los jugadores entremos a la pista con test rápidos de antígenos que nos hacemos nosotros mismos en la habitación. No hay pruebas oficiales de PCR», explicó Tomic.

Durante el partido ya se le vio con problemas físicos y el propio tenista los achacaba al Covid-19 pese a que su resultado en las pruebas había sido negativo. Ahora, con estas declaraciones, ha sembrado la duda sobre los tests que realiza la organización a los jugadores antes de los partidos. Toda esta polémica surge en pleno lío con la posible deportación o no de Novak Djokovic.