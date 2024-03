Borja, concursante de La isla de las tentaciones, está dando mucho que hablar en las redes sociales durante las últimas horas. En la hoguera final se emitieron unas imágenes que su pareja, Ana, le recriminó duramente, y el vídeo se está haciendo viral. El protagonista estaba siendo seducido por una de las tentadoras en la piscina. La chica se le puso encima y comenzó a hacer movimientos eróticos, a lo que era difícil para él resistirse.

En ese momento, Borja empezó a recitar el once de aquella Selección que lo ganó todo. «Casillas, Capdevila, Puyol…», se le escucha decir casi sufriendo e intentando no abrir los ojos para no caer en la tentación. Pese a todo, la relación entre Borja y Ana ha salido fortalecida de La isla de las tentaciones, es decir han logrado el objetivo por el que decidieron ir a República Dominicana a poner a prueba su amor.

La tía refregándose más que una gata mansa y el tio nombrando a «Iker Casillas, Capdevila, Puyol…» para no empalmarse, estoy llorando. Es la mejor edición de la Isla de las Tentaciones. pic.twitter.com/s1IwgGZc7K — Aʟʙᴇʀᴛᴏ (@AlberrtoRM2) March 14, 2024



La atracción de Borja por Andrea y la conexión especial de Ana con Napoli en La isla de las tentaciones puso en jaque ese proyecto de vida que tenían. En la Hoguera final con Sandra Barneda, la pareja se dio las explicaciones pertinentes para después decidir finalmente cómo se querían marchar del paraíso. Después de todo, el amor triunfó entre Ana y Borja.

«¿Qué hablamos? Hablamos que no veníamos a Disneyland, veníamos a ponernos a prueba», contestaba Borja. «Ya, pero yo entendía que te ibas a pasar algún hielo pero que una tía se te ponga encima y tengas que repasar la alineación del Real Madrid…», criticaba ella. «Eso es de cachondeo», aseguró él durante la hoiguera. Borja se justificó diciendo que siempre se apartaba y pedía a la soltera que parase, asegurando que «nunca hago eso cuando salgo de fiesta», decía.

«No he dormido ni un día bien. Yo sabía que te quería pero aquí me he dado cuenta que mucho más de lo que pensaba. El despertarte a besos y que te hagas la dormida para que siga. Echaba de menos hasta que me echases la bronca por todo e irme a la cama contigo y decirnos ‘Te quiero’ antes de dormir. Que no me dejes tranquilo ni para cagar», expresaba él.

«Me pensaba que estaba muy enamorada de ti pero realmente lo estoy muchísimo más de lo que esperaba. No me imagino mi vida sin ti. No me sale. Solo me imagino durmiendo contigo y levantándome contigo. Lo he pasado muy mal. Quiero estar contigo todos los días», correspondía Ana. Ambos coincidían en que querían irse «con el amor de mi vida» así que la pareja se marchaba junta del paraíso. Antes de hacerlo, Borja aseguraba que sus planes de futuro «se han reforzado» y expresaba que quería «tener un hijo con ella y casarnos».