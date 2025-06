Ter Stegen está más fuera que dentro del Barça: tres grandes de Europa valoran su fichaje

El futuro de Marc-André Ter Stegen está cada vez más lejos del Barça. El fichaje de Joan García es inminente y en los próximos días se hará oficial su llegada al Camp Nou, con todo prácticamente cerrado en términos contractuales a falta del pago de la cláusula de rescisión del portero, ante la obvia negativa del Espanyol de negociar por él.

Con el fichaje del joven de 24 años, la portería culé está bien cubierta para la próxima década y también se lanza un mensaje bien claro al que hasta el momento siempre ha sido el referente bajo palos en el Barça, Ter Stegen. El fichaje de Joan García rompe con los planes del alemán, que creía recuperar la portería una vez que finaliza la temporada y volviera a su mejor estado de forma tras su lesión.

El club ya ha comunicado a Ter Stegen que Joan García será el titular de cara a la próxima temporada tras el consenso con Hansi Flick. Así, el portero alemán entra en una compleja tesitura en la que tendrá que tomar decisiones importantes.

La opción de quedarse es una opción que no gusta a nadie. Ter Stegen continuaría si por él fuera, pero su deseo de ser el portero titular de Alemania tras la marcha de Manuel Neuer se complicaría si no tiene minutos de aquí al Mundial. El gran contrato del alemán es un problema, primero para el Barça que tendría que pagar una suma importante por un portero que no sería titular, segundo para el propio meta, que tiene que encontrar un club que pague en consonancia.

Tres clubes interesados

Por suerte para Ter Stegen, hasta tres equipos se han interesado por su situación tras conocer la firme intención del Barça de traer a Joan García esta temporada que está por comenzar. El primero de ellos, adelantado por Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones, es el Manchester United, donde Joan Laporta tiene más interés en colocar al guardameta.

El bajo nivel mostrado por André Onana lleva al Manchester United a pensar en una alternativa y el mercado no ofrece mejores opciones que la de Ter Stegen. El hecho de que los Red Devils no jueguen esta próxima temporada competiciones europeas tras otro mal año resta valor a su candidatura, aunque sí suma un poco el escaparate que supone la Premier League.

Otro club grande que apuesta por Ter Stegen es el Milan. Mike Maignan puede hacer las maletas este verano y desde el club rossonero se maneja la opción del alemán como reemplazo de calidad bajo palos. En su caso, los italianos tampoco lograron el pasado curso clasificarse para Europa, ninguna de sus competiciones, situación que afea el color que toma esta partida, siendo menos atractiva la Serie A que la Premier League.

La última opción que apuntan desde El Nacional es la del Galatasaray. A diferencia de los dos anteriores, el equipo turco sí jugará la próxima Champions League, aunque la liga doméstica turca está lejos de ser pareja en cuanto a focos con la Serie A, por no hablar de la Premier League.

El Barça, eso sí, no pondrá problemas en la salida de Ter Stegen y pactará la rescisión de su contrato para que sea el alemán el que decida dónde jugar. Así, todos salen ganando, sobre todo el club culé que dejará de pagarle una suma más que importante al que ha sido su guardameta durante más de una década.