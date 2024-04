Las redes arden con Pilar Rubio. Y es que la presentadora ha protagonizado un tenso momento en televisión que está dando bastante que hablar durante las últimas horas. La colaboradora de El Hormiguero y juez de El Desafío entró en directo en Espejo Público, donde Susanna Griso y su equipo le hicieron algunas preguntas. Lo que probablemente no esperaba la mujer de Sergio Ramos era la incómoda situación que se dio durante su intervención.

Lorena Vázquez tomó la palabra para dirigirse a la modelo. «Escucha, compañera. Agradecerte lo bien que te portaste con Laura Fa y conmigo el día de la cena de Navidad de esta casa, que respondiste a todas las preguntas y nos dejaste la mar de contentas y con mucha información sobre tu vida», comenzó la periodista. «Pero, ¿has perdonado a la prensa del corazón por los continuos rumores de separación que siempre te achacan?», le preguntó a continuación, haciendo referencia la entrevista que Pilar Rubio concedió a Harper’s Bazaar en la que cargó contra la prensa rosa por lo que se publicó sobre su supuesta crisis con Sergio Ramos.

«Yo no he castigado a nadie, que yo sepa. No soy quién ni para castigar ni par a perdonar a nadie porque no es mi labor. Cada uno dice y expresa lo que quiere y como quiere. Espero que entendáis las dos partes», respondió la influencer visiblemente incómoda y tensa, finalizando ahí una charla que parecía que iba a durar algo más.

¿Nueva maternidad de Pilar Rubio?

Una Pilar Rubio que también ha revolucionado las redes por unas inesperadas palabras sobre una posible nueva maternidad. «Lo más importante para mí, lo primordial, es que mi familia esté junta, que esté unida», dice la comunicadora. «Creo que después de 28 años trabajando es difícil tener que renunciar a cosas. Yo intento organizarme, pero cuando tienes cuatro niños, evidentemente, a algo tienes que renunciar», añade.

«¿Ser madre de nuevo? No me importaría. Si tiene que venir… Como los otros cuatro. Nunca me lo he propuesto, ni nos hemos planteado ‘venga, vamos a tener un hijo’. No. Ha salido y ya está. No ha sido premeditado, buscado ni planificado. Si tiene que venir, que venga. Y si no, pues creo que con cuatro voy bien servida, eh. No pasa nada», dice sin tapujos la presentadora, que ha cambiado radicalmente su discurso en este sentido, pues en el año 2021 le preguntaban lo mismo y respondía lo siguiente: «No va a suceder. Yo creo que no. Tengo cuatro. Primero tendría que clonarme yo y luego pues a lo mejor tengo más niños».

Por último, volvió a referirse a esos rumores de crisis con Sergio Ramos: «Tampoco puedo estar todo el rato entrando en ese bucle porque es absurdo», dice la comunicadora, que explica cómo viven la situación tanto ella como el futbolista: «Nosotros a veces vemos cosas, oímos cosas, y es como si estuviera viendo una telenovela. Mi vida es otra totalmente distinta, con mis hijos y con mi marido».