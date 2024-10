El técnico del Manises denuncia la desaparición de uno de sus jugadores durante la DANA

Santi Marín, entrenador del Manises, ha denunciado que uno de los jugadores de su plantilla está desaparecido tras la terrible DANA que asoló la provincia de Valencia en la noche del martes 29 de octubre. El técnico explicó que el club había contactado con todos los jugadores de la plantilla encontrándose con que dos no respondían a las llamadas al mediodía de este miércoles.

«Vivo en Torrent, una de las localidades afectadas, y estamos incomunicados. No tenemos línea móvil e Internet, media ciudad está sin luz y toda sin agua. Por lo que hemos podido ir hablando poco a poco con el presidente y algunos jugadores estamos todos bien, pero hay dos futbolistas con los que todavía no he tenido contacto», dijo.

El técnico, sin embargo, explicó que no hay que dar por perdidos a los jugadores porque no todo el mundo tiene acceso a cobertura telefónica. «La situación es un poco preocupante, pero entiendes que pueden estar como yo sin línea móvil», explicó el técnico. Minutos después el club confirmó que uno de los jugadores había aparecido.

El equipo no jugará este jueves el partido previsto contra el Getafe después de la tragedia, pese a que el técnico explicó que el estadio no ha sufrido los efectos de la DANA. «Lo importante es saber que no se va a jugar y pensar en las víctimas y la gente que está desesperada buscando a los familiares. Eso es lo más preocupante y no el fútbol. El campo está en condiciones, pero es normal que estemos a otras cosas», aseveró.

Hay que recordar que por culpa de la DANA que actualmente impacta a toda España se han tenido que suspender múltiples partidos de la jornada de la Copa del Rey. En la actualidad, no se disputarán los duelos entre Parla Escuela-Valencia; Levante-Pontevedra; Manises-Getafe; Xerez-Ceuta; Ejea-Hércules; y Chiclana-Osasuna.