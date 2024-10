Estos son los partidos de Copa del Rey aplazados por la DANA y sus nuevas fechas

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha anunciado que varios partidos de Copa del Rey previstos para este miércoles y jueves han sido suspendidos por culpa de la peor DANA en lo que va de siglo que está azotando especialmente a la Comunidad Valencia y a Castilla La Mancha.

Las lluvias torrenciales de la noche del martes en Comunidad Valencia y a Castilla La Mancha, que en estos momentos están llegando a Andalucía, han dejado de momento más de 70 muertos y varios desaparecidos. Una cifra que aumentará en las próximas horas.

Con respecto al torneo del KO, por el momento son seis los partidos de la primera ronda que han sido aplazados por las inclemencias y los desperfectos. Esas eliminatorias son las del Parla Escuela – Valencia, el Pontevedra – Levante, el Ejea – Hércules, el Manises – Getafe, el Xerez – Ceuta y el Chiclana – Osasuna, los cuales se jugarían finalmente la próxima semana entre el 6 y 7 de noviembre.

Y es que 32 partidos son los que debían celebrarse en la jornada de este miércoles de la Copa del Rey, pero las noticias que llegan procedentes de las zonas afectadas por la DANA, relega lo deportivo a un segundo plano.

Asimismo, la RFEF está valorando también si se disputa o no finalmente el Jove Español-Real Sociedad, que se iba a disputar este jueves a las 21.00 horas.

Dos jugadores del Manises, ilocalizables

Santi Marín, entrenador del Manises, ha admitido en una entrevista para Cadena Cope que hay dos jugadores de la plantilla a los que no ha podido localizar todavía tras los graves efectos causados por la DANA en la Comunidad Valenciana.

«Hay dos futbolistas con los que todavía no he tenido contacto. La situación es un poco preocupante, pero entiendes que pueden estar como yo sin línea móvil. Uno de los jugadores vive en Paiporta. Tuve contacto con él alrededor de las 19:00 horas porque estábamos pendientes de poder entrenar si mejoraba la tarde. Es una situación preocupante porque es una imagen dantesca que no te imaginas que te pueda tocar tan cerca», ha reconocido el técnico.