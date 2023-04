A Tebas le molesta que el Barça gane la Liga con 95 o 96 puntos

Que el Barça vaya camino de sobrepasar los 90 puntos esta temporada y salir campeón de la Liga Santander es algo que no le hace especial gracia al presidente de la patronal, Javier Tebas, que hablado sin muchos rodeos sobre el escenario de la actual competición y cómo apunta su desenlace, más que encarrilado desde hace ya varias jornadas. A Tebas le molesta que el Barça llegue a una cifra que ronde los 95 puntos para salir campeón ya que es sinónimo de poco competitividad este curso.

«En una Liga de 20, como es LaLiga, no me gusta que el club locomotora gane con más de 90 puntos», explicaba Tebas en alusión al rumbo actual del Barcelona que suma 76 puntos, está a 11 del Real Madrid, y restan por jugar aún siete jornadas y 21 puntos, lo que les permitiría, en el mejor de los escenarios, irse hasta los 97 puntos este curso. A tenor de su rendimiento durante todo el curso, proyectan unos 93.

Y es que el campeón de la Liga este año está más que decidido a falta aún de varias jornadas para que finalice el torneo, algo que resta interés y atractivo a la competición ya que se llegará a las últimas jornadas con todo prácticamente decidido. Sí es cierto que los puestos europeos aún están por definir así como quiénes serán los equipos que descenderán junto al Elche, virtualmente descendido.

«Lo suyo sería entre 85 y 90 puntos, y ahí ya me da igual el nombre, porque si un club locomotora gana LaLiga con menos de 90 puntos es que ha habido emoción en muchos partidos y que se ha dejado muchos puntos en los diferentes campos de España. Eso hace que la clasificación sea más apretada, que sea más emocionante los accesos a Europa y que sea más emocionante la pelea por el descenso», razonaba Javier Tebas, que concedió una entrevista al programa After Foot de RMC y trató diversos temas como la vuelta de Messi al Barça, el Caso Negreira o su relación con Al-Khelaifi.

Sobre esta cuestión, la Liga que tiene encarrilada el Barça y que previsiblemente se irá por encima de los 90 puntos, Tebas insistía en que «lo más importante para mí es que no se gane LaLiga con más de 90 puntos» y que por ejemplo «este año el Barcelona se puede ir a 95-96 puntos» siendo esto «una liga no competitiva» a su parecer, muy diferente a lo que pasó el pasado curso con el Madrid: «El año pasado estuvo en 90-89. El Madrid no va a pasar de 85 puntos, el Madrid ha perdido muchos puntos. Eso es lo más importante».