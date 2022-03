La actualización de LaLiga con respecto a los límites salariales de los 42 clubes de Primera y Segunda División trae revuelo. El Barcelona presenta algo prácticamente inédito hasta la fecha, con un saldo negativo de 144 millones de euros en su límite salarial pese a que durante este mercado invernal ha podido realizar hasta cuatro fichajes con las incorporaciones de Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré y Pierre-Emerick Aubameyang. Javier Tebas hace la vista gorda y le permite barra libre en enero para recuperar su nivel competitivo.

Muy pequeñas diferencias hay con la mayoría de clubes, donde se extiende prácticamente la consolidación de los límites de septiembre a enero, pero donde hay algunas particularidades sorprendentes como es el caso del Barça. El club de Joan Laporta pasó de tener un límite salarial de casi 98 millones de euros en positivo, a los actuales 144,3 en negativo que luce actualmente en el último informe publicado por LaLiga. Es una reducción de casi 250 millones de euros que se explica con el importante reajuste económico que está llevando a cabo el presidente culé y las pérdidas de récord que se anunciaron, de 481 millones sólo en el último ejercicio.

Pese a los preocupantes números que arroja el FC Barcelona, su importante deuda y el valor negativo que arroja su límite salarial a tenor de los parámetros habituales que usa la patronal para calcularlo, el club culé ha podido realizar no uno, sino cuatro fichajes de calado, entre ellos el de un Ferran Torres que costará en principio a la entidad 55 millones de euros.

El Barça ha aprovechado todas las triquiñuelas que estaba a su disposición para driblar las peores cuentas de su historia y poder llevar a cabo algunos fichajes que han servido para que el equipo de Xavi Hernández alce el vuelo deportivamente, elevando el nivel de su plantilla. La fórmula empleada es la famosa del 1×4, por la que por cada 100 millones de ingresos que generan, pueden invertir un cuarto de ese pastel, 25 millones de euros. Es así, generando pequeños ingresos como puede ser la operación de Philippe Coutinho, como el Barça ha podido inscribir a sus cuatro fichajes invernales.

Los pagos en diferido también han tenido un papel importantísimo, así como la compresión y fuerte reducción salarial de todos y cada uno de los jugadores que han llegado. Dani Alves prácticamente llegó por el mínimo, al igual que un Adama Traoré que perdonó mucho por firmar. Aubameyang, que llegó libre, pudo ajustarse mucho su importante salario. Ferran Torres se llevó la mejor parte del pastel, principalmente por su condición de fichaje estrella.

El Barça también ha recurrido a los pagos en diferido, hipotecando su futuro a una favorable evolución de sus cuentas y un gran aumento de sus ingresos, como aseguran desde la cúpula culé. Es esta la única forma de que el club pueda afrontar la próxima temporada más fichajes, dada las altísimas dificultades para recuperar de aquí al 30 de junio su actual rendimiento económico. Es, por tanto, imposible que el Barça pueda hacer un gran fichaje este próximo verano, con Erling Haaland como nombre mencionado por todos, ya que con la regla 1×4 los ingresos que tendría que presentar son desorbitados para presentar un fichaje de su envergadura.

Abocados al CVC

Es este uno de los motivos por lo que el Barça está renegociando con La Liga su inclusión al acuerdo con CVC, que le hipotecaría sus derechos de imagen a 50 años vista a cambio de una rápida inyección económica. El 11% de esos derechos irían para CVC a cambio de inyectar 270 millones de forma inmediata que, con otras triquiñuelas, podrían presentar como ingresos para así paliar parte de este importante desfase del límite salarial que presentan los culés.

Cabe recordar que otros clubes, por menos, acabaron siendo castigados con dureza. El Málaga, ahora en Segunda División, vivió un momento delicado tras las sanciones que le impuso LaLiga por superar el límite salarial. La masa salarial blanquiazul no fue reajustada tras su descenso y su límite salarial era inferior, por lo que la patronal sólo le permitió fichar por el salario mínimo estipulado y siempre que no superara las 18 fichas profesionales. Los andaluces no tenían la posibilidad de 1×4 por su escaso margen económico.