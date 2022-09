Las surrealistas exigencias de Wanda Nara para vivir en Turquía con Icardi

Mauro Icardi jugará esta temporada en el Galatasaray en calidad de cedido por el PSG, donde no tenía sitio. Las negociaciones han sido largas y complicadas, pero finalmente el club turco ha conseguido el préstamo del delantero argentino, que ya está instalado en Estambul junto a Wanda Nara y su familia. La influencer ha aceptado cambiar de aires y vivir en Turquía, pero exigió varios requisitos al Galatasaray para dar el sí.

Un acuerdo que llegó a buen puerto porque el club aceptó esas exigencias que Wanda Nara solicitó para su nueva vida en Estambul tras varios años en París. “¿Qué pidió para Estambul? Chef, colegios, hotel hasta diciembre, casa, seguridad y chófer 24 horas”, informa la periodista Pía Shaw en el programa LAM de la televisión argentina. Una Wanda Nara que no vivirá de manera permanente en tierras otomanas, pues tiene que pasar temporadas en Buenos Aires debido a sus compromisos profesionales.

La argentina ha sido criticada en su país por acompañar a Icardi en su presentación y no cumplir con una grabación en Argentina, pero Wanda Nara no se calla y ha respondido así: “Quiero decir que trabajo desde muy chiquita, así que todos los que quieran inventar tonterías, pueden pedir las revistas de hace 30 años”.

“Otro de mis trabajos es seguir los contratos y los cambios de Mauro, así que voy a hacer eso que no lo hago tan mal. Yo hago los contratos y él juega en la cancha porque lo único que me faltaría es entrar a jugar. Y que podría vivir sin trabajar, seguramente sí. Yo, mis hijos y los hijos de mis hijos. Con 35 años logré que todos ellos puedan vivir sin trabajar. Si viviera con la tarjeta de crédito de mi marido, encerrada en mi casa, yendo y viniendo del supermercado, no hay mucho margen de error”, añadió visiblemente molesta.