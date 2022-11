Los surrealistas cambios en el fútbol que propone Piqué

Gerard Piqué concedió una entrevista a Ibai Llanos en el que dio los motivos de su retirada e incluso alabó a Florentino Pérez. El ya ex jugador del Barcelona dio la razón al presidente del Real Madrid con respecto al interés del fútbol entre los más jóvenes y propuso unos cambios radicales para hacer más atractivo el deporte rey entre la población.

«Yo haría cambios muy radicales que la gente diría que no puede ser», comenzó diciendo el ex futbolista a la vez que reconoció que los cambios serían radicales. «Pues iría probando cosas. La prórroga, por ejemplo. El partido está encallado, pues haces algo. Decidir una final de un Mundial en unos penaltis, es de ser cafre. No pasa el mejor. O igual sí, pero es más difícil de entrenar», opinó.

«Pon que cada tres minutos sale del terreno de juego un jugador de cada equipo. Hasta que haya un gol».»Imagina que juegan City contra PSG y acaban jugando uno contra uno Haaland y Mbappé hasta que marquen un gol. Sería una fumada… pero esto es el fútbol, es muy tradicional, eso no lo vas a hacer», afirmó el jugador recientemente retirado.

Gerard Piqué también dejó claro que esto no lo introduciría de primeras en un Clásico entre Real Madrid y Barcelona pero sí que lo iría inculcando en un duelo sub-19 o sub-20.

Contenidos cortos y entretenidos

Sobre el interés del fútbol en los más jóvenes, Piqué afirmó que: «Hay que intentar atraer la atención y ahora mismo hay mucho contenido en plataformas. Y tienes pocas horas, especialmente los jóvenes, en las que quieren obtener el máximo contenido. Tienes que crear contenidos cortos pero entretenidos. Entonces, 90 minutos son muchos. Si no quieres bajar el tiempo, busquemos normas más entretenidas. El producto en sí está anticuado”.