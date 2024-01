El surrealista ‘warning’ a Nadal por retrasarse cuatro segundos en el baño

Rafa Nadal se ha impuesto a Jason Kubler por 6-1 y 6-2 demostrando que ha vuelto en plena forma. El balear dominó el encuentro de principio a fin y no dio opción alguna a su rival, en un duelo que no tuvo mucho historia más allá de confirmar que el español ha regresado a un gran nivel. El único ‘problema’ que tuvo el ex número uno del mundo durante el choque fue con el juez de silla por un warning que le señaló por retrasarse cuatro segundos en el baño.

Los hechos tuvieron lugar entre el final del primer set y el inicio del segundo, cuando Rafa Nadal se marchó un momento de la pista para ir al baño a cambiarse. Al volver, el juez de silla le recriminó que había tardado demasiado y le señaló un warning por su supuesta lentitud, algo que el propio Rafa no entendió porque pensó que estaba dentro del tiempo establecido, al límite pero dentro.

«Voy a tener que darte un warning», le dijo el juez de silla a un Nadal confuso que respondió: «No. ¿Por qué tienes que dármelo?». «Honestamente, te escuché cuando dijiste cinco minutos. Estaba saliendo del baño», agregó el tenista de Manacor mientras se dirigía hacia su lado de la pista, a lo que el juez de silla contesto: «Tengo que ir con el asistente de partido, Rafael».

Acto seguido se produjo un momento que desató las risas de la grada y de los dos tenistas, Nadal y Kubler. El juez de silla comunicó por megafonía la sanción al español, provocando así las risas del balear. «Señoras y señores, Rafael Nadal llegó tarde del baño y recibe una violación única. Warning Mr. Nadal», dijo.

"Rafael Nadal was a little bit late coming back from the toilet" 😂@RafaelNadal with an unusual time violation in Brisbane! #BrisbaneTennis pic.twitter.com/ELLGoQ6iez — Tennis TV (@TennisTV) January 4, 2024

Rafa Nadal aclara la polémica

Después de su gran victoria ante Kubler, Rafa Nadal fue preguntado por esa amonestación que recibió debido a haber tardado más de lo permitido en el baño. «Creo que fue una cosa extraña porqué sé que tengo cinco minutos. Honestamente, Brisbane es muy húmedo y tenía que cambiarme por completo y esto requiere un momento», comenzó diciendo el ganador de 22 Grand Slams entre risas.

«Además, por el walkie me iban diciendo ‘tres minutos, dos, uno, 30 segundos’, y salí cuando debía. No sé si el chico que estaba conmigo tenía una diferencia de segundos respecto a la pista. Me han dicho que solo han sido cuatro segundos tarde. Creo que no fue error mío. Pero da igual sé que soy lento y debe mejorar esto en 2024», concluyó el tenista balear sobre la gran polémica del encuentro.

Ahora, el pupilo de Carlos Moyá está centrado ya en preparar el partido de cuartos de final frente a Jordan Thompson en busca de seguir avanzando en el torneo de Brisbane. Lo cierto es que por el nivel que está mostrando Nadal en sus primeros días en el torneo australiano no parece que haya estado casi un año parado. El manacorense ha regresado a las pistas como si nunca se hubiera ido, dejando una colección de puntazos que hicieron las delicias de la grada.