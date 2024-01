Nadal: «Es un partido muy positivo para mí y me alegra jugar mañana»

Rafa Nadal arrasó a Jason Kubler (6-1 y 6-2) en los octavos de final del torneo de Brisbane en un partido que refrendó las buenas sensaciones vistas en su regreso ante Thiem. El tenista balear habló a pie de pista después de un partido en el que volvió a dejar una colección de puntos mágicos que demuestran que su mejor nivel está cerca. Su rival en los cuartos de final del ATP 250 será Jordan Thompson. El partido será no antes de las 11.00 horas de la mañana de este viernes 5 de enero.

Rafa Nadal arrolló a Jason Kubler en su segundo partido tras su regreso a las pistas casi un año después y el balear hizo una valoración del partido ante un público entregado en la central de Brisbane. Como ya se vio en el duelo disputado el pasado martes, el mejor tenista español de la historia

«Creo que empecé el partido muy bien, con mucha determinación. Vi vídeos de Jason Kubler antes del partido y vi que tenía que ser más fuerte en el fondo de la pista. Es un partido muy positivo para mí y me alegra volver a jugar mañana», afirmó Nadal tras consumar su segunda victoria en su regreso al tenis.

Sobre sus sensaciones en los primeros días de vuelta a la competición dejó claro que: «Estoy entrenando bien y jugar partidos me ayuda, cualquier día que pueda jugar son grandes noticias. Y el sentirme competitivo me ayuda».

Nadal emociona al público

Rafa Nadal también fue cuestionado sobre la amonestación que recibió por estar más tiempo del debido en los vestuarios a principios de un segundo set en el que también aplastó a su rival. «Es algo extraño que me hayan pitado el warning. Brisbane es muy húmedo, me he tenido que cambiar entero. Veía cómo pasaba el tiempo y que entré 10 segundos más tarde. Pensaba que venía en tiempo, voy a mi ritmo, pero tengo que mejorar en eso», dijo Rafa Nadal entre risas.

Rafa Nadal también emocionó al público tras hablar de su hijo, que está junto a toda su familia en Australia durante estos días. «No sé si veré a mi hijo hoy, depende de lo que dure la rueda de prensa», finalizó un Nadal que ha vuelto a lo grande y sigue ilusionando en el que podría ser su último año sobre las pistas.

Nadal aplasta a Kubler

Rafa Nadal continuó este jueves con sus buenas sensaciones en su regreso a las pistas y se clasificó para los cuartos de final del torneo de Brisbane (Australia), puntuable para la ATP y que se disputa sobre pista dura, tras derrotar al australiano Jason Kubler en dos sets por 6-1, 6-2.

El balear volvió a ofrecer una buena imagen en su segundo partido tras casi un año de ausencia, mucho más cómodo que el del pasado martes ante el austriaco Dominic Thiem y controlado con mucha comodidad por el campeón de 22 ‘Grand Slams’, que sigue cogiendo confianza.

El de Manacor sólo necesitó algo más de una hora y 20 minutos para deshacerse de un rival, que opuso algo más resistencia en la segunda manga y que pareció también jugar con algún problema físico en su pierna derecha y por el que tuvo que ser tratado en un par de ocasiones. De todos modos, a Nadal se le vio suelto en sus golpes y muy seguro con un saque, con el que apenas perdió puntos, diez, cuatro con el primer servicio, y con su juego desde el fondo de pista.

Ya el inicio de encuentro fue arrollador para el español, que se colocó 3-0 arriba cediendo sólo un punto, una doble falta. Kubler trató de sacudirse los nervios, pero sólo le sirvió para evitar un ‘rosco’ ante un rival que levantó un 0-40 para cerrar el primer set.

En el segundo, que comenzó con un ‘warning’ para el balear por consumir su tiempo para ir al servicio, el exnúmero uno del mundo tuvo algo más de emoción porque, pese a romper de nuevo a las primeras de cambio y en blanco, Kubler aguantó mejor e incluso tuvo una opción de rotura para igualar. No la aprovechó y Nadal ya aceleró hacia sus primeros cuartos de final desde Wimbledon 2022 y donde se enfrentará este viernes a otro australiano, Jordan Thompson, al que ha ganado en sus dos enfrentamientos anteriores.