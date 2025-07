Murray estalla contra Wimbledon por cerrar el techo cuando Dimitrov ganaba 2-0 a Sinner: «Es ridículo»

Wimbledon vivió uno de los momentos más polémicos de esta edición en el Sinner-Dimitrov. Con 2-0 a favor del búlgaro, justo antes de empezar el tercer set, la organización decidió cerrar el techo y el partido estuvo más de 10 minutos parado. Esto ha generado un gran debate en el torneo. Una leyenda del tenis como Andy Murray criticó la decisión de cubrir la pista y tener que detener el duelo tanto tiempo.

Dimitrov ganaba por dos sets a cero a Sinner. El número uno del mundo estaba contra las cuerdas y al acabar el segundo set, los árbitros de la pista central del All England Club decidieron cerrar el techo, pese a que todavía había luz natural para seguir jugando. Murray, campeón en Wimbledon 2013 y 2016, clamó contra los que tomaron esta decisión porque considera que «todavía se puede jugar más de un set de tenis».

«Qué ridículo cerrar el techo a estas alturas del partido. Queda al menos una hora de luz… ¡Todavía se puede jugar más de un set de tenis! ¡Es un torneo al aire libre!», escribió uno de los mejores tenistas británicos de la historia. Murray es una voz más que autorizada para hablar de este tema, conoce como nadie las pistas del All England Club. Aquí ha ganado en tres ocasiones, dos Wimbledon y un oro olímpico en Londres 2012 representando a Gran Bretaña.

So ridiculous to close the roof at this stage of the match. At least an hour of light left….well over a set of tennis can still be played..its an outdoor tournament! 👎

— Andy Murray (@andy_murray) July 7, 2025