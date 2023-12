En directo el sorteo de la Copa del Rey hoy | última hora de los emparejamientos y los rivales Del Real Madrid y Barcelona en vivo

Llega un momento clave de la temporada con la celebración del sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey en el que ya entran el Real Madrid, Barcelona, Atlético y Osasuna. Ya se han producido varias sorpresas y han caído eliminados clubes de Primera y Segunda División, por lo que con este formato de eliminatorias a partido único puede suceder de todo, lo que convierte en esta competición en una de las más bonitas y emocionantes de nuestro país. En OKDIARIO te contamos en directo y en vivo online el minuto a minuto de todo lo que ocurra en el sorteo de los dieciseisavos de la Copa del Rey.

Sorteo de Copa del Rey, en directo

¡Barbastro – Barcelona!

¡Ya tenemos el primer cruce de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey! Será el Barbastro – Barcelona.

El procedimiento

Comienzan a explicar cómo será el procedimiento del sorteo de la Copa del Rey. A partido único con prórroga y penaltis si hay empate, equipos de menor categoría contra los de mayor división y sólo habrá un duelo entre clubes de primera.

Kike Barja

El centrocampista de Osasuna también será uno de los protagonistas en el sorteo de la Copa del Rey. «Estamos en una urna que no solemos estar. Ojalá se pueda repetir lo del año pasado. Recuerdo la final muy intensamente, con ese sabor agridulce. Jugar una final es bonito para los que no estamos acostumbrados. Eres competitivo y quieres ganar. Contra el Betis fue el día que empezamos a creer que podíamos llegar lejos. Remontamos al que era el campeón y nos dio un plus de energía», dice Kike Barja.

Manos inocentes

Jorge González ‘Pesca’, de la Arandina, sube al escenario porque será uno de los responsables de sacar unas bolas de los bombos. Explica que ha venido de trabajar después de desempeñar su trabajo como repartidor de pescado. «Estoy en una nube con lo que hemos conseguido, es algo histórico para el club y para la ciudad. La ilusión, la alegría de poder enfrentarnos a un equipo de la Supercopa», comenta.

La Arandina

Los jugadores de este club están reunidos en una residencia de la tercera edad para vivir este sorteo de la Copa del Rey. «A ver qué nos depara este sorteo. Cada uno quiere a uno diferente, pero es verdad que por cercanía el Real Madrid tiene un poco más de afluencia, pero nos da igual cualquiera de los cuatro», comentó el capitán de la Arandina.

La Segunda RFEF

Conectan con el Barbastro y con la Arandina, donde todos los futbolistas están reunidos a la espera de conocer qué rival de la Supercopa de España les toca. «Con muchas ganas de que salga la bola. Ojalá llegue el día esperado y podamos vivir una fiesta del fútbol aquí. A mí me da igual, pero en el vestuario gana más el Real Madrid que cualquier otro equipo», ha comentado el capitán del Barbastro.

Más imágenes

Se proyecta un vídeo en el salón de actos Luis Aragonés de lo que ha sido este inicio de la Copa del Rey para los clubes más modestos que están o han participado en la competición.

Primera conexión

Conectan con el mítico ex jugador del Athletic Club José Ángel Iribar. «La Copa nos pone. Estamos expectantes a ver qué equipo nos puede tocar y con ganas», dice la leyenda del club rojiblanco.

¡Comienza el evento!

Son las 13:00 horas y esto significa que el acto del sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey está a punto de comenzar.

¡5 minutos!

Restan apenas 5 minutos para que comience el evento en el salón de actos Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, el cuartel general de la RFEF. Primero se explicará el procedimiento del sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ya posteriormente ya se irán sacando las bolas de los diferentes bombos. ¡Ya no queda nada para conocer los cruces!

El calendario de la Copa del Rey

Los partidos de dieciseisavos de final de la Copa del Rey que se conocerán hoy se disputarán entre el 6 y el 7 de enero. Los octavos se jugarían el 17 y los cuartos de final el 24. La ida de las semifinales sería el 7 de febrero y la vuelta el 28. La gran final del campeonato está programada para el 6 de abril.

Una eliminatoria de Primera

Por el número de equipos clasificados para los dieciseisavos de final de la Copa del Rey y los emparejamientos que puede haber, sólo habrá una eliminatoria en el que coincidan dos equipos de la Liga EA Sports. Obviamente no estarían en esta cábala los cuatro participantes de la Supercopa de España.

Posibles rivales de Real Madrid y Barcelona

Las dos primeras bolas que se sacarán serán las de Segunda RFEF, que son la Arandina y el Barbastro. Estos son rivales potenciales de Real Madrid y Barcelona, pero también le pueden tocar al Atlético y a Osasuna. Además de estos equipos, los otros que podrían tocar a los participantes de la Supercopa de España son los de Primera RFEF Castellón, Unionistas de Salamanca, Málaga y Lugo.

Los cruces

Este sorteo de la Copa del Rey no es puro, por lo que hay bastantes condicionantes. Los dos equipos que hay de Segunda RFEF se enfrentarán a dos que participan en la Supercopa de España. Los dos restantes se tendrán que medir a otros de Primera RFEF. Posteriormente siempre los de Segunda División se irán cruzando con los de Primera, teniendo que haber algún duelo obligatorio entre entidades de la máxima categoría del fútbol español.

El formato de la Copa del Rey

Hay que recordar que hoy se sortean los dieciseisavos de final de la Copa del Rey con los 32 clubes que quedan vivos en esta competición. Esta ronda, al igual que los octavos y los cuartos serán a partido único, que se jugarán en el campo del club de menor categoría o en el caso de que los dos estén en la misma división, en el del equipo que salga en primer lugar. Las semifinales es la única ronda que será a ida y vuelta.

Los equipos clasificados

En el sorteo habrá 32 equipos repartidos en diferentes bombos, ya que los clubes que participan en la Supercopa de España tienen preferencia y siempre los de menor categoría se medirán a los que estén en divisiones superiores. Estos serían los bombos del sorteo de la Copa del Rey:

Supercopa de España: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Osasuna

Primera División: Villarreal, Getafe, Valencia, Rayo Vallecano, Alavés, Real Sociedad, Betis, Mallorca, Sevilla, Las Palmas, Athletic Club, Girona, Celta

Segunda División: Espanyol, Huesca, Tenerife, Cartagena, Burgos, Amorebieta, Elche, Racing de Ferrol, Eibar

Primera RFEF: Castellón, Unionistas de Salamanca, Málaga, Lugo

Segunda RFEF: Barbastro, Arandina

Dónde ver por TV el sorteo de Copa del Rey

Los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol serán los encargados de emitir en directo este acto del sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Desde la página web hasta el canal de Youtube de la RFEF ofrecerá la señal del evento. Eso sí, diferentes canales de televisión o de otras plataformas, como puede ser Twitch, también ofrecerán la retransmisión. Además, en la web de OKDIARIO no perderemos detalle y contaremos al instante todo lo que vaya sucediendo en el salón de actos Luis Aragonés.

Horario del sorteo de Copa del Rey

El sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey se celebra en el salón de actos Luis Aragonés, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, y está programado que comience a las 13:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Primero se procederá a explicar el funcionamiento del sorteo, enfrentándose siempre equipos de menor categoría a los de divisiones superiores, por lo que la primera bola tardará un rato en salir.

Los dieciseisavos de final

¡¡Muy buenas a todos!! Bienvenidos a esta retransmisión en directo y en vivo online del sorteo de dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Por delante tendremos un acto muy interesante ahora que ya los equipos que participan en la Supercopa de España que se juega en Arabia Saudí -Real Madrid, Barcelona, Atlético y Osasuna- entran en los bombos. Recordamos que jugarán ante rivales de Primera y Segunda RFEF. En dos horitas ya conoceremos todos los cruces de esta ronda que se jugarán a principios de enero.