Santiago Solari compareció en rueda de prensa para analizar el Clásico de Liga (sábado, 20:45 horas). El Real Madrid se enfrenta al Barcelona por segunda vez esta semana

Dos días después de la derrota y eliminación en semifinales de Copa del Rey, y a un día de volver a enfrentarse contra el Barcelona, Santiago Solari compareció en rueda de prensa para analizar el partido de Liga Santander ante los culés así como toda la actualidad del Real Madrid.

Cómo se anima a los futbolistas

“Estamos otra vez de pie, con ganas de puntos y el calendario o el destino ha querido que sea con el mismo rival. Lo enfrentamos con todas las ganas y el mismo espíritu del partido anterior e intentando mejorar las cosas que hay que mejorar”.

¿Alineación difícil?

“Nosotros tenemos que pensar ene l siguiente partido. Es el Clásico de Liga. Debemos recortar puntos y tenemos ganas de hacerlo. Si no fuera este partido concentraría nuestra atención porque el partido más importante es el siguiente. Es obligado mirar al medio y largo plazo, pero toda tu energía se concentra en el siguiente partido. Es un deporte que se juega con la cabeza, con el corazón y con las piernas”.

Vinicius

“Me gusta mirar todo lo positivo que hacen los futbolistas. Vinicius tiene muchas cosas positivas, más allá de su juventud y frescura, habilidad, sacrificio, ganas de aprender, como soporta la presión… Me gusta mirar eso. Por supuesto que mejorar también es trabajo de él y los que le rodeamos. Pero yo pondría la mirada en todas esas cosas tan buenas”.

¿Por qué juega poco Isco?

“La convocatoria todavía no la hemos hecho. Es positivo que todos los jugadores disponibles. Isco estuvo 18 días lesionados y ahora está entrenando con el grupo. Está disponible. Queremos también recuperar a Marcos Llorente. Estamos casi todos y eso es muy importante y habla bien de otros muchos sectores del club que están trabajando bien”.

Falta de definición

“Hemos hecho goles. No los hemos hecho en el último partido, pero en los anteriores sí. Y bastantes. Un entrenador quiere muchos goles y ninguno para el rival. El otro día ya pasó, pero debieron entrar algunas ocasiones que no entraron. Pero eso también es fútbol, es así. Tenemos otra oportunidad de que entren todas las que no entraron el miércoles”.

¿Esperas el mismo Barça?

“Cada partido es un mundo. Los entrenadores pueden intentar plantear cosas que luego salgan o no. Existe el rival que también condiciona. Estamos bien. Queríamos estar en esa final, le pusimos todo nuestro empeño, y ya está. Ahora estamos otra vez de pie y pensando en un nuevo Clásico. Todos estamos metidos”.

Sanción a Sergio Ramos

“No voy a valorarlo hoy. Enfrentamos un partido de Liga. Tenemos una nueva rueda de prensa el lunes. Hablamos de eso si quieres el lunes”.

Mensaje a la afición

“Es muy bonito ver el Bernabéu a tope como el otro día. Saben que ellos también juegan el partido”.

La fragilidad en defensa

“Tiene una mirada positiva. Nos remataron dos veces a puerta y hay que hacer muchas cosas bien para eso. Tendremos que intentar mejorar que esos dos tiros no entren. El otro día hicimos muchas cosas muy bien aunque sea difícil decirlo con el resultado final”.

¿Plan para jugadores fuera de foco?

“Siguen siendo importantes. No estoy de acuerdo en que no tenga protagonismo. Bale ha jugado todos los partidos tras la lesión y ha marcado varias veces. Marcelo todos sabemos lo que significa para este equipo. Asensio estuvo lesionado un largo tiempo y ha jugado ocho partidos de nueve y marcó en Ámsterdam. Todos los jugadores de la plantilla son importantes, no solo los que inician en el once. Contamos con todos ellos”.

¿A qué se debe la falta de contundencia?

“Mi trabajo es el de entrenador, no el de analista. Nosotros trabaamos sobre lo necesario y lo posible e intentamos mejorar en todo aquello que debemos. Por supuesto que la definición y el juego en campo rival es importante trabajarlo y a eso nos dedicamos”.

¿Rotaciones?

“Esto es lo que nos propone el calendario. Esto es así y estos jugadores están acostumbrados a ello. Son seres humanos y están todos muy bien”.

Recibimiento a Bale en el Bernabéu

“No tengo nada que decirle a la afición. A Gareth todos le conocen, todos saben lo que ha dado a este club. La afición se expresa con mucho respeto y sabe valorar lo que ha dado al club esta plantilla”.

¿Le ha sorprendido la sanción a Ramos?

“Habrá tiempo para hablar de eso después de este partido. Tenemos que poner nuestra intención en el partido de mañana. Entiendo vuestras inquietudes pero nuestro trabajo es mirar el partido de mañana”.

¿Siente que es un match-ball?

“Todos los partidos son así. Desde el primero al último. Siempre te va llevando la eliminatoria al siguiente partido y en la Liga los puntos te tienen más cerca o lejos. Todos los partidos son igual de importantes”.