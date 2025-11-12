Sinner no baja el ritmo: aplaca a Zverev y vuela a las semifinales de las ATP Finals

El Inalpi Arena rugió entregado a su ídolo Jannik Sinner, que puso luz en la noche turinesa al dibujar un sólido triunfo sobre Zverev, que cayó de pie (6-4, 6-3), sí, pero cayó al fin y al cabo. Por momentos amagó con resquebrajar, o al menos agrietar, escudo de Jannik, pero anduvo sordo de la muñeca en los momentos clave. Todo lo contrario que Sinner, potencia y determinación por doquier. Segunda victoria en su segundo partido del torneo, que es a su vez la 28ª consecutiva en indoor y coge impulso hacia las semifinales de las ATP Finals como líder de su grupo.

