La sincera reflexión de Badosa: «El tenis masculino genera más que el femenino, normal que ganen más»

Paula Badosa ha llevado a cabo una reflexión sincera y que puede que se lleve muchas críticas por ello en relación con lo que deben ganar los hombres y las mujeres en el mundo del tenis en función de lo que ellos mismos generan. La tenista española es partidaria de que los tenistas de la ATP ganen más porque generan más que las tenistas de la WTA, pese a que mucha gente se empeñe en igualar los salarios sin importar lo que generen.

«Yo siempre he tenido muy claro que somos lo que generamos, independientemente del género», comenta Badosa. Y eso que en el tenis, cada vez están más igualados los repartos de premios. Y es que, por ejemplo, en Wimbledon, Krejcikova y Alcaraz se llevaron el mismo botín al proclamarse campeones en Londres. La tenista española considera que ese aspecto está «mucho más igualado que en otros».

«El tenis masculino genera más que el femenino, igual que en el mundo de la moda ocurre lo contrario. En mi deporte, de hecho, está mucho más igualado que en otros, y no me molesta que si los mejores tenistas generan más, lo ganen en proporción», añadió.

Por otro lado, en una entrevista para La Vanguardia, Badosa reconoce el buen rollo que hay dentro del circuito: «Lo que sí te puedo decir es que entre nosotras, aunque no todas pensemos igual en este sentido, hay una sororidad real que me enorgullece mucho. Compañeras como Ons Jabeur o Sabalenka son amigas con las que me voy a cenar, nos contamos nuestros problemas personales y nos apoyamos mutuamente. Me parece muy bonito que puedas conseguir eso con tus rivales más directas».

Badosa habla de su relación con Tsisipas

«Las críticas nunca son fáciles de gestionar, aunque a veces nos hace hasta gracia porque la gente no se da cuenta de que somos dos personas que compartimos una misma pasión. En ocasiones, además de por separado, entrenamos también juntos, por lo que en definitiva entrenamos igual o más que nadie», comenta sobre su relación con Tsisipas.

«Podría entender más esa crítica a la distracción si fuera con una persona de otro mundo, pero siendo dos atletas con un objetivo muy claro, lo que creo es que la gente no sabe ni lo que juzga. A mí personalmente lo que más molesta es que la gente hable de realidades ajenas. Puedo llegar a entender críticas a mi parte profesional, a mi tenis, a que pierda o gane, pero vincular eso a algo personal me parece una falta de respeto», añade.

También quiso hablar sobre todo lo que ha sufrido estos últimos meses:»He aprendido a tener mucha paciencia y a aceptar las cosas que no puedo tener bajo control, como una lesión de este calibre. El aprendizaje más importante ha sido ser fuerte, superarme todos los días y aceptar estar bien con lo que no puedo controlar, que es mucho en este deporte. Algo que me sirve también para la vida. Lo que me hace luchar a diario es la pasión por lo que hago».