Buenas noticias para el Atlético: Simeone ya tiene donde elegir: todos disponibles salvo Cardoso. El técnico ha recuperado a los lesionados Giménez y Almada, Álex Baena ya está en plenas condiciones y a partir de ahora dispondrá del privilegio de poder contar con diferentes opciones, algo que no había sucedido en lo que llevamos de temporada. De hecho, Giménez podría debutar este fin de semana como titular en esta Liga aprovechando la baja por sanción de Lenglet, expulsado ante el Celta. Todo dependerá de cómo vea el Cholo al uruguayo, que no juega un partido oficial desde junio en el Mundial de clubes, aunque esta semana disputó 45 minutos del amistoso ante el Inter en Libia.

Josema podría ser la solución para los problemas recurrentes que está teniendo el Atlético en defensa en este curso, en el que sólo ha conseguido dejar su portería a cero en una ocasión ante el Villarreal. Simeone comenzó con la pareja Le Normand-Hancko, pero el mal rendimiento de Ruggeri en el lateral izquierdo le obligó a desplazar al eslovaco a la banda, lo que dio a Lenglet la posibilidad de entrar en el once. Sin embargo el francés no es ninguna garantía, tal y como demostró en el último partido de Liga en Vigo, al autoexpulsarse en la primera parte.

Otra alternativa que se le presenta al equipo es la polivalencia de Thiago Almada, un jugador de gran talento que va a pelear por un puesto en el once inicial con Giuliano, Nico González, Álex Baena y Grizmann. Con Julián evidentemente fijo, los argentinos, el francés y el internaicional español se disputarán tres puestos en el once, y aún quedarían en el banquillo el italiano Raspadori y el noruego Sorloth.

El Atlético retoma la Liga plenamente consciente de que ha agotado todos sus márgenes de error. A ocho puntos del Real Madrid y a seis del Barcelona, el equipo rojiblanco recibe este fin de semana a Osasuna en el estadio Metropolitano en la antesala de lo que será además un desplazamiento clave al estadio del Arsenal en la tercera jornada de la primera fase de la Champions League.