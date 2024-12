Simeone: «Tenemos que mejorar algunas cosas»

El Atlético se marchó de Cáceres con el billete a la siguiente ronda de Copa del Rey y las pulsaciones disparadas. Hasta el minuto 82 de partido el equipo de Simeone estuvo eliminado, rozó la proeza un Cacereño que acabó claudicando ante el empuje colchonero. De Paul con dos asistencias y un gol tumbó la resistencia extremeña que acabó con un jugador menos por expulsión.

«El partido fue como se vio, un lindo partido de Copa, con un rival que hizo un gran trabajo en defensa, con un buen contragolpe en el gol que lo puso en ventaja y un partido controlado, con situaciones de gol y poca contundencia. Cuando uno tiene poca contundencia tiene peligro de quedar fuera como nos pasó. Tenemos que mejorar en esa parte, necesitamos potenciar al equipo en ese final de jugada porque lo más importante de este juego es hacer gol y defender bien», asegura Simeone.

El técnico argentino acabó siendo expulsado tras protestar un posible gol fantasma de Julián Álvarez en el tramo final del encuentro. «No estuvo bien de mi parte. No me comporté como debería por el lugar que tengo, pero me salió. Ante otra situación peligrosa no resuelta de la mejor manera apareció una botellita que desgraciadamente no estaba en el buen camino», reflexionó.

Simeone se vio obligado a realizar tres sustituciones tras el descanso y agotar todos sus cambios cuando todavía restaba media hora para el final del partido. «Buscaba tener más gente con De Paul, Lino por dentro, Riquelme tuvo una importante que la sacó el portero. Una de Lino también que la paró el portero de manera importante. En el segundo tiempo, Marcos nos daba más profundidad que Azpilicueta. Y necesitábamos más salida por el lado de Lenglet, aunque Le Normand estaba bien. Y Julián tiene una jerarquía enorme y le necesitábamos».

Sufrió el Atlético para hacer claudicar a un equipo tres categorías inferior. Misma angustia experimentó contra el Vic en primera ronda. «No son partidos simples, hemos visto que quedaron fuera Villarreal, Espanyol, Girona… Los equipos tienen ilusión enorme, trabajo, se vio en lo colectivo, en lo defensivo, aparece un gol que sube el entusiasmo. Y no es fácil sostenerlo hasta el final. Generamos situaciones, situaciones y situaciones que no entraban».

Pese a la agónica remontada, Simeone, fiel a su lectura de los partidos, se queda con lo positivo. «Muchísimas cosas buenas. Los que entraron en la segunda parte lo interpretaron bien, en un momento complicado. El partido de De Paul fue muy bueno, me gustó la actitud, en cuanto a personalidad, para asumir el lugar que tiene dentro del partido. Lenglet nos dio soluciones en lo aéreo. Los cambios de Conor y Barrios nos dieron más estabilidad en el medio. Algunos pensaron que era defensivo pero lo fue para que De Paul subiera más alto, Llorente también más profundo».