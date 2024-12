Juan Carlos Rivero revoluciona las redes con sus comentarios en el Cacereño-Atlético

Juan Carlos Rivero revolucionó las redes sociales con sus comentarios en el Cacereño-Atlético, partido de la segunda ronda de la Copa del Rey. El narrador de la selección en Televisión Española generó una ola de reacciones durante la retransmisión del encuentro que se disputa este jueves a partir de las 19:00 horas en el Príncipe Felipe de Cáceres.

El Atlético, que llegaba a este partido imbuido en un gran momento de forma con pleno de victorias en los últimos siete partidos, se vio sorprendido por el gol de Merencio cumplida la media hora de juego. Rápida transición del conjunto extremeño y lenta de los madrileños que quedaron en jaque.

Empezó en ese momento una oleada contra la portería de Diego Nieves. Más que por juego, por empuje, aunque sin ninguna ocasión clara. La mejor que tuvo se produjo recién iniciada la segunda parte, cuando De Paul recogió un balón suelto y buscó la portería extremeña. Su disparo se marchó por el lateral de la red, pero Rivero se aventuró a cantar gol y falta del Atlético de Madrid.

En ningún momento ocurrió ninguno de los dos escenarios. Ni el balón entró en la red, ni hubo falta alguna, lo que sucedió fue saque de puerta para el conjunto extremeño. «Insiste el Atlético de Madrid. Rodrigo de Paul, gol. Gol del Atlético de Madrid. No, no vale. El colegiado no lo ha dado por ese barullo que se ha formado en el área. Ha pitado falta de Lenglet», comentó el narrador.

Rivero ya narró la Eurocopa al completo el pasado verano en Alemania, donde España se proclamó campeona venciendo a Inglaterra en la final del Olímpico de Berlín. El narrador dejó algunos comentarios que siempre serán recordados, como cuando llamó Jesús Navas a Ferran Torres en su gol del tercer partido de la fase de grupos contra Albania.