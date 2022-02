Al Atlético no dejan de caerle malas noticias en una temporada para olvidar. La última es la lesión del delantero centro brasileño Matteus Cunha, que sufre un «esguince de grado alto» que previsiblemente le va a dejar fuera de combate un mínimo de dos meses. Luis Suárez se queda ahora como el único 9 puro que le queda a Simeone.

En el tramo de mayor exigencia de la temporada, cuando más se le necesitaba, cuando mejor integrado estaba en el equipo, Cunha ha caído lesionado. El golpe que se llevó ante el Levante le va a suponer perderse la eliminatoria de octavos de final de Champions ante el Manchester y los hipotéticos cuartos de final si el Atlético llega a ellos. En principio podría volver para semifinales, aunque esa ronda parece quimérica a la vista de la situación actual.

En este escenario, la solución lógica pasa por Luis Suárez, pero el uruguayo lleva muchos meses en un momento de forma bajísimo y su relación con Simeone no pasa por ser precisamente idílica, hasta el punto de que, tal y como anticipó OKDIARIO, el futbolista le pidió al club poder salir en el mercado de enero, lo que al final no se produjo porque no se pudo fichar ningún sustituto. Sin embargo la relación entre Suárez y el Atlético tiene ya puesta la fecha de caducidad y ambas partes lo saben, por lo que el final de temporada va a ser complicado aunque, eso sí, siempre dejando claro que el futbolista se va a emplear al 100×100 en los meses que le quedan como rojiblanco.

Suárez fue titular ante el Getafe -falló un penalty- y suplente ante el Levante. Veremos qué pasa mañana en Pamplona y, sobre todo, el próximo miércoles ante el Manchester, día en el que parece seguro que estará en el once. Por si acaso, la alternativa que le queda a Simeone pasa por recuperar como 9 a Ángel Correa, que ya la pasada temporada jugó en esa posición en varios partidos en los que no pudo estar presente el uuguayo. También cabe la posibilidad de reciclar ahí a Joao, aunque el portugués tampoco está precisamente muy fino.

Es época de vacas flacas en el Atlético, que trabaja a marchas forzadas para recuperar a Carrasco y a Griezmann. El belga y el francés ofrecerán otras alternativas en ataque, pero sin duda a Matteus Cunha se le va echar mucho, mucho de menos