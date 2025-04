Simeone: «Nos la pegaremos, pero seguiremos insistiendo»

El Atlético se lame las heridas hurgando en las del Sevilla. En la capital andaluza aterrizó con la brecha supurando y se marchó de vuelta a Madrid con tres puntos de sutura. Apuntalados por un Barrios que se sacó un latigazo cuando el reloj agonizaba para sellar el triunfo y despejar las dudas que sobrevolaban sobre los de Simeone. El Atlético aprovecha los pinchazos de Real Madrid y Barcelona para situarse a tres de los blancos y siete de los azulgranas.

«Contra el Espanyol se nos fue por el penalti, contra el Barça competimos bien y esta vez empezó de la peor manera cuando vienes de una situación así. El equipo tuvo tranquilidad con 1-0, se fue trabajando el partido, fuimos de menos a más. Al final del primer tiempo tuvimos la de Gallagher. En el segundo la entrada de Koke nos dio calma y juego asociativo para que se liberaran los Julián y Riquelme, que entró muy bien. Lemar nos echó una mano con su juego. Apareció un gol muy deseado por Barrios, siempre estamos detrás de él para que siga con este crecimiento. Marcó un golazo y nos da una gran alegría por no dejar de insistir», aseguró Simeone.

El Atlético no levantaba cabeza desde que fuera eliminado en Champions por el Real Madrid. Desde entonces se despidió de la Copa y se descolgó en Liga. El gol de Barrios sella un triunfo que reanima algo a los de Simeone.» El gol nos hace confirmar que el trabajo que hacemos es bueno. Los chicos insisten, buscan, trabajan. El partido estaba 1-1 y tuvieron la tranquilidad e ir a buscarlo, y buscarlo, y buscarlo. Por suerte salió a nuestro favor en el tramo final», detalló el Cholo.

La victoria cambia algo el escenario, aunque las opciones de los rojiblancos en Liga pasan por los pinchazos que puedan sufrir Barcelona y Real Madrid, no dependen de sí mismos. «Insisto en que tenemos que pensar en nosotros, en crecer, en mejorar lo que hicimos la temporada pasada y mejorar en esta con la cantidad de futbolistas que trajimos. Hay margen de crecimiento. Va a costar, claro. Y nos la vamos a pegar alguna vez, claro. Pero seguiremos insistiendo», aseguró Simeone.

En el triunfo participó un Riquelme cuyo protagonismo a lo largo de la temporada no ha sido el que hubiera deseado. «Es un trabajo desde todos los lugares, lo mental, lo futbolístico, lo físico, del tiempo que te puedan dar. Estoy tranquilo porque tengo un grupo que trabaja esperando su momento. Witsel hace mucho que no juega y no vean cómo entrena y cómo viene por la mañana y otra vez, otra vez… Eso es lo que nos mejora. Necesitamos gente que entienda que el trabajo es este», argumentó Simeone.