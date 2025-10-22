Simeone: «No ha sido mala suerte, sino errores nuestros»

Cuando el partido se convirtió en un ejercicio de supervivencia, al Atlético no le quedaba chaleco antibalas. También influye, claro, que los de Simeone se inmolaran en la salida de la posesión y temblaran con cada balón parado en contra. La Champions es como el algodón, no engaña y a este equipo le faltan muchas virtudes para torear en las grandes plazas europeas. Los de Simeone convivieron con el partido y creó el peligro que pudo.

«Primero, lo positivo. competimos muy bien hasta el primer gol. Después, pudimos haber defendido mejor. Ellos lo hacen muy bien, meten muchos goles. Lo importante que es la pelota parada en el fútbol, sobre todo en estas competiciones, donde cada detalle marca el camino para adueñarte del partido. Pudimos hacer falta en el 2-0 y no lo hicimos. No es mala suerte, son errores. A partir de ahí, ellos fueron contundentes, mejores, y en 20 minutos cada pelota de gol que tuvieron fue gol», inició Simeone.

El Cholo apostó por Sorloth como pareja de Julián Álvarez en la delantera. «Hizo un trabajo correcto en lo que le pedimos: tapar a Zubimendi y buscar carreras sobre los espacios, que pudimos desarrollar poco porque no tuvimos velocidad para salir. Su actuación fue buena en cuanto a lo que se le pidió. No fue una decisión por el balón parado defensivo, sino por los duelos uno contra uno, generar situaciones de centro al área, tener presencia… Eso no apareció porque el equipo no ayudó, pero él trabajó lo que tenía que trabajar», aseguró Simeone.

Todo explotó en 13 minutos fatídicos para el Atlético. Fue lo que estuvo aturdido y tiempo en el que encajó los cuatro goles. «Fueron errores individuales que se trasladan a lo colectivo: una marca, no hacer una falta… En el 3-0 hay una jugada trabada que disputamos de forma débil, no fuerte, y termina en un rebote… Son pequeños detalles que hacen que el partido vaya para un lado o para el otro», explicó Simeone.

¿Cómo se trabajan esos pequeños detalles? «Es el fútbol de toda la vida. No se trabaja, se tiene dentro de uno. Cuando las situaciones se pueden resolver colectivamente, las trabajamos. Pero lo individual es más difícil. Trabajamos para que lo colectivo trate de cubrir lo individual», aseguró Siemone.