Diego Simeone analizó la derrota del Atlético de Madrid ante el Brujas en una noche negra de los rojiblancos. La derrota complica la vida al cuadro colchonero, aunque todavía dependen de sí mismos para clasificarse para octavos. No obstante, el Cholo ha hecho un llamamiento a la calma y asegura que «no hay que ponerse ansioso» porque todavía «queda mucha Champions por jugar».

Análisis

«Lo que se vio. Un partido bien jugado. El primer tiempo controlamos el partido que queríamos jugar. Tuvimos dos o tres situaciones importantes para marcar. La no contundencia nos generó que a la primera situación importante que tuvieron ellos la pudieron resolver muy bien y se fueron en ventaja el primer tiempo. En el arranque de la segunda parte tuvieron una situación de gol que la resolvió muy bien Oblak. A partir de ahí la figura fue el portero de ellos sin ninguna duda. Me quedo con un montón de cosas buenas. Todavía queda mucha Champions por jugar. Hay que tener tranquilidad. No hay que ponerse ansioso y saber jugar este tipo partidos que tenemos por delante porque todavía está todo abierto».

¿Ha faltado contundencia?

«Lo tenemos que ver. El primero es una jugada por derecha y me queda un poco en diagonal. Cuando lo analice te contaré».

«Son finales siempre. Nos quedamos con muchas cosas positivas que el equipo tuvo: muchas situaciones de gol y seguir insistiendo pese a las dificultades, fallar un penalti y seguir insistiendo. No debemos bajar los brazos ni la guardia y seguir trabajando porque hay cosas buenas y cosas claramente por corregir».

El penalti pudo cambiar todo

«Posiblemente también la jugada de Morata, la de Carrasco… Un gol siempre te acomoda y te genera otro espacio».

«Los médicos informarán mejor».

Titularidad de Griezmann

«Entendíamos que tenía que ser titular y lo hicimos jugar desde el inicio».

Moral

«El fútbol te da la oportunidad de volver a presentarte, de volver a competir. Vamos a pensar en el sábado y posteriormente preparar bien la Champions».

El técnico argentino compareció en los micrófonos de Movistar Liga de Campeones al término del encuentro ante el Brujas.