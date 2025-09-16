Simeone: «¿Lesionados? Jugaremos once contra once»

«Estamos centrados en los que van a jugar. Al final, seremos once contra once». Simeone evitó dramatizar sobre las bajas en la rueda de prensa previa al choque de mañana ante el Liverpool en Anfield Road, aunque sí admitió que «las ausencias no son buenas». El Cholo djo que espera que su equipo tenga contundencia «ante un rival fantástico y en un estadio que me encanta».

«Son muy verticales, tienen una capacidad enorme para llegar enseguida al área y aunque eso parezca simple, lo cierto es que es de una belleza extraordinaria. Será un partido duro y difícil para nosotros, pero trataremos de llevarles allí donde podamos hacerles daño», agregó Simeone, que no puede contar con Giménez, Cardoso, Almada, Baena y Julián, bajas importantísimas ante un rival que parte como uno de los indiscutibles favoritos para ganar esta edición de la Champions.

❝Mañana será un gran partido contra un gran rival❞. — Barrios 🎙 pic.twitter.com/LRG98o538H — Atlético de Madrid (@Atleti) September 16, 2025

El Cholo, que se negó a fijarse un objetivo en la competición «iremos partido a partido», contó una anécdota sobre la última victoria del Atlético en Anfield, en marzo de 2020, refiriéndose a los dos goles que marcó Marcos Llorente: «Cuando Diego Costa vio que ponía a Marcos como delantero y no lo sacaba a él se enojó muchísimo, pero al final, viendo lo que sucedió, se me acercó y me dijo vos tenés un culo».

También intervino en la conferencia de prensa Pablo Barrios, de quien Simeone dijo que «tiene mucho presente y mucho futuro, está creciendo en zona de gol y de asistencias». El canterano, que jugará por primera vez en Anfield con el primer equipo -ya disputó aquí la Youth League-, recordó que en 2020 «vi la victoria del Atlético con mis amigos en un bar». En cuanto al Liverpool, lo definió como un gran rival, aunque también matizó que «es el que nos ha tocado y hay que ir con todo».