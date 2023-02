El Atlético sigue preparando el derbi del próximo sábado en el Santiago Bernabéu sin que Simeone parezca haber dado aún con el once definitivo. El argentino le ha dado hoy una vuelta de tuerca a la alineación situando a Llorente como delantero centro, aunque quizás se deba a la indisposición de Morata, que no ha podido entrenar. La buena noticia es la recuperación del holandés Depay, que se ha ejercitado con normalidad. El equipo presentará las bajas de los lesionados De Paul y Reguilón y mantiene las dudas de Morata y Kondobgia, que a causa de problemas musculares no saltó hoy al campo de entrenamiento.

Simeone parece decidido a mantener el 4-4-2 en el Bernabéu recordando el partido de Copa en el que el equipo aguantó el 0-1 más allá del minuto 80, pero en esta ocasión la punta de ataque no está tan definida como en ese choque por la indisposición de Álvaro Morata, que fue el autor del gol rojiblanco en La Castellana. Por lo visto hoy el once inicial sería el formado por Oblak; Molina, Savic, Hermoso, Reinildo, Pablo Barrios, Koke, Saúl, Carrasco, Llorente y Griezmann.

Esta alineación supone una vuelta de tuerca con respecto a lo ensayado por el Cholo en el comienzo de la semana y presenta además varias peculiaridades. La primera, la prevalencia de Savic sobre Giménez pese al reciente episodio de expulsión del montenegrino en Balaídos ante el Celta que, además, venía precedido de otra tarjeta roja ante el Real Madrid en el Bernabéu; la segunda, la irrupción en el medio campo de Saúl, que formaría pareja con Koke y que es en teoría el sustituto de De Paul, aunque por ahí también hay que valorar el alcance de las molestias musculares de Kondogbia. Finalmente llama la atención la presencia de Llorente arriba con Griezmann, recuperando al madrileño para posiciones de delantero centro que ya ha ocupado en ocasiones precedentes, sin ir más lejos en Anfield ante el Liverpool con el saldo de dos goles marcados.

Quedan en cualquier caso 48 horas largas y parece que en gran parte la alineación dependerá de la evolución de Morata y Kondogbia. En cualquier caso la recuperación de Memphis Depay es una buena noticia porque el holandés, sin estar ni mucho menos en forma, empieza a dejar detalles muy positivos. De momento, en muy pocos minutos sobre el terreno de juego, lleva un gol y una asistencia que en ambos casos han servido para ganar partidos. Justo lo que se le pide a un delantero.