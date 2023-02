Sergio Reguilón se rompió en el último entrenamiento del Atlético de Madrid y se queda sin derbi. El lateral no podrá disputar un partido que, con total seguridad, tenía marcado en el calendario a causa de esta inesperada lesión, que le impidió completar el entrenamiento hasta el final. Las pruebas realizadas al futbolista determinaron que sufre una lesión muscular en el muslo derecho que le impedirá estar siquiera en la convocatoria del Cholo para uno de los envites ligueros de la temporada.

Reguilón, que no es ni mucho menos uno de los imprescindibles del Cholo, se perderá la que sería su vuelta al Santiago Bernabéu, estadio en el que debutó en Primera División. El futbolista cedido por el Tottenham no dispone a día de hoy de muchas oportunidades en el Atlético, de hecho, en sus únicos 101 minutos jugados entre Liga y Copa le dio tiempo a ver una doble amarilla en su última aparición en Almería, en un encuentro que su equipo empató a uno. A ello se suma una buena temporada de Reinildo, lateral izquierdo en quien realmente confía Simeone.

Tras su último partido, en el que venció 1-0 al Athletic de Bilbao en el Metropolitano, el Atlético Madrid acumula malas noticias en torno a la enfermería. La de Reguilón podría no ser la única baja con la que tenga que planificar el Cholo el derbi del sábado a las 18:30. En la entidad rojiblanca no son nada optimistas respecto a las molestias con las que el argentino De Paul finalizó dicho encuentro, y no aseguran que vaya a llegar a tiempo al Bernabéu. Tampoco está clara la presencia de Memphis, la reciente incorporación colchonera, quien también terminó magullado frente al Athletic, ni la de Lemar, que directamente no pudo afrontar el último encuentro liguero.